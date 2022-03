Vào chùa trộm cả chuông đồng, lư hương và nồi đồng

Ngày 13/3, Công an xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Phạm Minh Đức (SN 1995, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) cho Công an huyện Hưng Nguyên xử lý theo thẩm quyền. Đức là đối tượng đã liều lĩnh gây ra vụ trộm tại chùa Tiên Linh trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Phạm Minh Đức - đối tượng gây ra vụ trộm tại chùa Tiên Linh.

Trước đó, vào chiều 10/3, Công an xã Hưng Mỹ nhận được đơn trình báo về việc tại chùa Tiên Linh (thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Mỹ) bị kẻ gian lấy trộm 3 nồi đồng cổ, 2 lư hương đồng và 1 chuông đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Mỹ đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh. Chỉ 1 ngày sau, Công an xã Hưng Mỹ đã bắt giữ Phạm Minh Đức về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Đức đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại chùa Tiên Linh.

Hiện, Công an xã Hưng Mỹ đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hưng Nguyên để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn