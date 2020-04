Văn Toàn gây sốt khi hát tiếng Hàn, cover nhạc Big Bang 'cực nuột'

Trong làng bóng đá Việt Nam, Nguyễn Văn Toàn nổi tiếng là fan trung thành của Kpop. Tiền đạo CLB HAGL từng nhiều lần chia sẻ anh rất hâm mộ nhóm nhạc Big Bang và đặc biệt thần tượng trưởng nhóm G-Dragon.

Mới đây, Văn Toàn một lần nữa thể hiện tình yêu của một fanboy chính hiệu khi cover ca khúc “Bad Boy” của Big Bang bằng tiếng Hàn.

Trong buổi livestream giao lưu với fan, Văn Toàn đã không ngần ngại trổ tài ca khúc. Dù không hát rõ từng từ và có phần khá rụt rè nhưng cách Văn Toàn phiêu theo nhạc khiến fan không khỏi thích thú.

Clip: Văn Toàn hát nhạc Hàn.

Trên các diễn đàn, các fan hâm mộ đã dành cho Văn Toàn những lời khen “có cánh”, thậm chí còn chấm cho anh điểm 10 về sự nổ lực và tình yêu của anh dành cho Big Bang. Văn Toàn chia sẻ anh thường nghe nhạc Big Bang hàng ngày, tuy nhiên vì rào cản ngôn ngữ nên anh chỉ có thể hát theo chứ không nhớ rõ từng từ.

Văn Toàn từ lâu đã nổi tiếng là một V.I.P (tên fan club của Big Bang) chính hiệu. Thậm chí, tuyển thủ Việt Nam từng tự nhận mình là thành viên thứ 6 của Big Bang.

Văn Toàn tự nhận mình là thành viên thứ 6 của Big Bang.





Văn Toàn từng cho biết G-Dragon là người anh hâm mộ nhất: “Chỉ cần nghe đến cái tên G-Dragon thôi, tôi đã thấy phấn khích đến nổi da gà. Nếu G-Dragon sang Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp anh ấy”.

“Tôi bắt đầu bị cuốn hút và thực sự phát cuồng vì Big Bang từ khi ra đời ca khúc Haru Haru (2008), rồi Album Heartbreaker. Từ đó đến nay mọi hoạt động, các chương trình của Big Bang tôi đều theo dõi rất sát sao. Tôi luôn mơ ước một ngày sẽ được tận mắt thấy họ biểu diễn những ca khúc, mà hầu như ngày nào tôi cũng nghe nhưng không bao giờ chán.

Sự thành công của Big Bang chính là hiện thân cho những nỗ lực không ngừng cố gắng để khẳng định mình và tôi học được rất nhiều điều từ họ”, Văn Toàn chia sẻ.

Văn Toàn nhuộm tóc để thể hiện tình yêu với G-Dragon.

Phong cách thời trang của Văn Toàn mang đậm chất Kpop.

Cũng vì tình cảm đặc biệt dành cho Big Bang mà một số fan còn đặt biệt danh cho Văn Toàn là Lee Toàn. Biệt danh này đang dần phổ biến tới mức, chính các cầu cầu thủ trong đội tuyển cũng gọi anh như vậy.

