Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Các đồng chí: Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; A-lun-xay Xủn-nạ-lạt - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng nước CHDCND Lào; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Đây là lần thứ 5, Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tổ chức Hội thảo về công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của hai Đảng, hai Chính phủ, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tham mưu triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho hai Văn phòng Chính phủ phát huy tinh thần học tập lẫn nhau, trao đổi ý kiến một cách cởi mở, thẳng thắn để hai bên có thêm những kinh nghiệm làm tốt hơn công việc tham mưu, phục vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, công tác tham mưu tổng hợp là chức năng quan trọng nhất của Văn phòng Chính phủ, bên cạnh nhiệm vụ khác là đảm bảo thông tin và hậu cần phục vụ cho hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực và hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phụ thuộc rất lớn vào công tác tham mưu của các bộ, ngành và đặc biệt là của Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu tổng hợp, là nơi thẩm tra cuối cùng các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước khi phát hành để cả hệ thống hành chính thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, trong nhiều năm qua, công tác tham mưu của cán bộ công chức hai Văn phòng Chính phủ Việt Nam - Lào ngày càng được nâng cao, được các đồng chí lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiệm vụ sắp tới của hai Văn phòng Chính phủ còn rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ cần tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, học tập không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ dành cho Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Trần Văn Sơn đánh giá cao việc hai Văn phòng phối hợp tổ chức Hội thảo này; đồng thời, mong muốn các đại biểu sẽ phát huy tinh thần học tập, trao đổi kinh nghiệm thắng thắn, cởi mở để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng là những trao đổi quý giá để lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói chung và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nói riêng học hỏi, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, tại Hội thảo lần này, mối quan hệ giữa Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam ngày càng được thắt chặt, nâng lên một tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt - Lào.

Về mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của nước bạn Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong những năm qua, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Nghệ An thường xuyên kế thừa, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống hữu nghị giữa hai nước nói chung. Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 03 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay, Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác đó được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục - đào tạo, tư pháp, quốc phòng - an ninh, nhất là các hoạt động về xuất nhập khẩu, đào tạo và viện trợ.

Đ/c Lê Hoàng Tùng – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ tham luận

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận các nội dung: Giới thiệu những điểm mới trong Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong thẩm tra các đề án, dự án luật của Chính phủ; Kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hiện nay và vai trò của Văn phòng Chính phủ trong công tác tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Đoàn Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đề nghị chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến những hoạt động đặc thù của hai văn phòng là công tác tham mưu và đảm bảo phục vụ hậu cần, kỹ thuật cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, các đại biểu được nghe giới thiệu về việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt cho rằng, cuộc hội thảo lần này đã chỉ ra những khó khăn, thuận lợi của những người gánh trên vai trọng trách lớn, công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng A-lun-xay Xủn-nạ-lạt tin tưởng, công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của hai Văn phòng Chính phủ ngày càng có hiệu quả cao, nhất là sau những chương trình hội thảo, trao đổi kinh nghiệm bổ ích giữa đoàn công tác Văn phòng Chính phủ hai nước.

Lãnh đạo hai Văn phòng trao tặng quà lưu niệm

Thông qua Hội thảo, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hai nước đã thống nhất sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, để làm tốt hơn công việc tham mưu, tổng hợp, điều phối phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn