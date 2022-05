Văn Mai Hương chia sẻ lý do ngưng diễn live band

Văn Mai Hương là giọng ca đi lên bằng thực lực, cô hát live tốt là điều không bàn cãi. Tên tuổi Văn Mai Hương luôn được nhắc đến là một trong những ca sĩ thành công tại showbiz Việt. Tuy nhiên gần đây, dân tình đã không khỏi xôn xao với thông tin Văn Mai Hương thông báo ngưng đi diễn tận 3-4 tháng.

Tại một đêm nhạc ở TP.HCM, Văn Mai Hương cover Always Remember Us This Way, Như Mùa Tuyết Đầu Tiên, Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn, Can't Help Falling In Love,... Sau khi trình diễn, nữ ca sĩ Cầu Hôn hé lộ cô sẽ dừng đi hát live band (hát với dàn nhạc sống) một thời gian khoảng 3-4 tháng. Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ sửng sốt.

Văn Mai Hương cho biết do trong quãng thời gian vừa qua, cô khá đắt show nên phải đi diễn live band với cường độ dày đặc ở rất nhiều các chương trình, sự kiện. Do tần suất diễn liên tục, tác phẩm lại chỉ có giới hạn nên không tránh khỏi việc nữ ca sĩ phải hát đi hát lại các ca khúc trong một thời gian ngắn, dẫn đến bị "chai" cảm xúc.

Việc được khán giả yêu mến giọng hát tốt của mình đã giúp cho Văn Mai Hương nhận được nhiều lời mời đi diễn ở các đêm nhạc. Vì vậy mà trong suốt thời gian qua, nữ ca sĩ cũng đã hát lặp đi lặp không ít những bài ruột. Chính nó đã dẫn đến tình trạng khiến cô bị "mòn" cảm xúc khi hát các ca khúc đó. Và nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng dù là vật nhưng mỗi khi lên sân khấu thì cảm xúc cô luôn chân thật, không phải giả vì phải có hứng muốn hát thì mới có thể hát tốt. Văn Mai Hương vẫn sẽ hát cho khán giả cho khi học vẫn còn ngồi đấy chưa về.

Văn Mai Hương tạm ngưng đi diễn live band thế này đúng là có khiến người hâm mộ và khán giả có hơi hoang mang bất ngờ nhưng nhìn chung vẫn ủng hộ. Họ mong cô sớm lấy lại được cảm xúc tốt nhất khi hát những bài hát tủ này để mang đến nhiều tiết mục thật hay trong thời gian tới.

