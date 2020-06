Văn Hậu đăng thông điệp ẩn ý trước ngày quyết định hợp đồng

Văn Hậu đang cùng nhóm cầu thủ của Heerenveen nghỉ mát ở một bờ biển. Anh đang có khoảng thời gian vui vẻ sau khi CLB xả trả 3 tuần, kết thúc tập luyện để hướng đến mùa giải mới vào ngày 18/7.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Văn Hậu khi anh ước có ai đó hiểu giấc mơ thi đấu châu Âu của mình, kèm với đó là chiếc huy chương số 1. Ảnh: FBNV.

Sau những hình ảnh thư giãn là dòng trạng thái đầy ẩn ý của hậu vệ sinh năm 1999. Văn Hậu viết: "I wish someone understood my wish, because it was my dream" (tạm dịch: Tôi ước ai đó hiểu được mong ước vì đó là giấc mơ của tôi).

Hàm ý của Văn Hậu nói về giấc mơ được chơi bóng ở châu Âu từng ấp ủ từ sau giải FIFA World Cup U20 vào năm 2017 tại hàn Quốc. Lúc này, giấc mơ của anh đang bị đe dọa bởi CLB Heerenveen chưa gia hạn hợp đồng.

Đội bóng vùng Friesland đang lâm vào khủng hoảng tài chính khi dịch Covid-19 bùng phát. Lúc này, ban lãnh đạo Heerenveen đang tìm đối tác, nhà tài trợ có thể trả khoảng lương 450,000 euro/năm cho cầu thủ người Việt Nam.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra cho biết CLB muốn tiếp tục với Văn Hậu và đang tìm nhà tài trợ cho khoản lương cho mùa giải tiếp theo. "Tương lai của của cậu ấy chưa xác định, nếu ký tiếp, chúng tôi phải bỏ ra số tiền lớn", ông nói trên tờ Leeuwarder Courant.

CLB Hà Nội cho biết họ đã gửi 5 email đề cập đến tương lai của Hậu nhưng Heerenveen chỉ hẹn trả lời vào ngày 28/6. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Võ Lê Trung nói với Zing: "Khả năng Hậu đá giai đoạn 2 V.League phụ thuộc vào sự thống nhất của hai đội bóng".

Văn Hậu nhiều khả năng sẽ chơi bóng ở V.League 2020 vào giai đoạn 2. Ảnh: SCH.

Người đại diện của Văn Hậu đang có mặt cùng anh tại Hà Lan. Nhiều khả năng, hai người sẽ trở về Việt Nam vào tháng 7 nếu như Heerenveen không gia hạn hợp đồng với Văn Hậu. Đó là điều đáng tiếc, và có thể là lý do anh viết dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Cựu trung vệ Danny van Bakel, người kết nối với Heerenveen để giúp cầu thủ sinh năm 1999 sang Hà Lan tiếc nuối khi Hậu phải trở về. "Heerenveen thích Văn Hậu, cậu ấy muốn ở lại. Đây là đội bóng phù hợp nhất với Hậu. Tôi hy vọng không phải tìm phương án B".

Khả năng Văn Hậu trở về Việt Nam là rất cao khi lúc này, Heerenveen chưa có đối tác trả lương cho hậu vệ 21 tuổi. Trong ngày 28/6 (giờ Việt Nam) hoặc 29/6 (theo giờ châu Âu), đội bóng Hà Lan sẽ quyết định về tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Mùa giải 2019/20, Văn Hậu thi đấu 4 phút trong màu áo Heerenveen ở cúp quốc gia. Anh chưa có cơ hội thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Văn Hậu chủ yếu thi đấu trong đội trẻ Jong Heerenveen.