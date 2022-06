Vạch trần quá trình dàn dựng video phạm pháp của tụ điểm Tịnh Thất Bồng Lai, vụ án có thêm diễn biến nóng

Thời gian qua, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã khiến dư luận không khỏi bất bình. Hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của tụ điểm thờ tự trái phép dần được đưa ra ánh sáng. Ngày 2/6, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ án. Đáng chú ý, ông Lê Tùng Vân được xác định là kẻ cầm đầu, chỉ đạo các vi phạm.

Tịnh Thất Bồng Lai có 6 bị can bị truy tố cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Trong diễn biến mới nhất, ngày 6/6, nguồn tin từ Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Long An xác nhận đã nhận được kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An và đề nghị truy tố bị can trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. 6 bị can này bao gồm: Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Trước đó, Thượng tạo Thích Nhật Từ, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan ANĐT tỉnh Long An. Ngay sau đó, cơ quan này đã tiến hành đã tiến hành xác minh. Qua đó cho ra kết quả, có 3 video clip vi phạm pháp luật được nhóm bị can Tịnh Thất Bồng Lai đăng tải lên tài khoản “5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ”. Tài khoản này do Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên quản lý và sử dụng. Ông Lê Tùng Vân giữ vai trò chỉ đạo, phải do ông này kiểm duyệt thì mới được đăng tải.

Theo kết quả giám định của Sở thông tin truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 3 video vi phạm pháp luật nêu trên có sự dàn dựng theo ý tưởng của nhiều thành viên và người nắm quyền chỉ đạo, kiểm duyệt là bị can Vân.

Trong đó, hai video đăng ngày 2/7/2019 và video đăng ngày 22/8/2021 do Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên quay hình, bà Cao Thị Cúc chuẩn bị lễ, các thành viên khách quỳ lạy, thắp hương cúng sống ông Vân. Ông này cũng chỉ đạo sản xuất, và trực tiếp tham gia với tư cách "Phật hồng hạc".

Theo báo CA TP.HCM với rất nhiều video, clip theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân, nhóm đối tượng đã "tung hoành" trên mạng Internet cũng như tham dự một số chương trình của đài truyền hình, xây dựng tên tuổi, trục lợi bất chính. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại tụ điểm này đều do bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo điều hành. Nhóm bị can này đã lợi dụng hình ảnh của Phật giáo lôi kéo nhiều đối tượng cuồng tín đến ở và sinh hoạt tôn giáo trái phép, tuy nhiên bản chất thật của hoạt động này là mạo danh, xuyên tạc và xúc phạm Phật giáo.

Dự kiến, đầu tháng 7, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai sẽ được đưa ra xét xử. Ngoài tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo tố giác và điều tra thêm một số tội danh khác đối với ông Lê Tùng Vân và một số cá nhân khác tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT