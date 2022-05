Ukraine tuyên bố bắn cháy thêm một tàu quân sự Nga

Hình ảnh được cho là tàu chiến Moskva của Nga sau khi nghi bị trúng tên lửa của Ukraine ở Biển Đen (Ảnh: Getty).

Hãng tin Al Arabiya dẫn lời ông Serhiy Bratchuk, người phát ngôn chính quyền quân sự vùng Odessa, miền Nam Ukraine, ngày 12/5 cho hay, tàu hậu cần Vsevolod Bobrov của Hải quân Nga đang được kéo khỏi khu vực đảo Rắn trên Biển Đen sau khi bốc cháy do bị lực lượng Ukraine tấn công. Tuy nhiên, ông Bratchuk không cung cấp thêm chi tiết liên quan đến vụ việc này.

"Sau khi bị hải quân của chúng tôi tấn công, tàu hậu cần Vsevolod Bobrov, một trong những tàu mới nhất của hạm đội Nga đã bốc cháy. Con tàu đang được kéo về cảng ở Sevastopol, bán đảo Crimea", ông Bobrov cho biết.

Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine tuyên bố phá hủy một tàu chiến khác của Nga

Cách đây một tháng, Ukraine cũng tuyên bố đã phóng 2 tên lửa, phá hủy tàu tuần dương Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga khi tàu này hoạt động cách bờ biển Odessa khoảng 90 km. Kiev nói rằng, vụ tấn công khiến đuôi tàu bốc cháy. Tuy nhiên, phía Nga sau đó nói rằng, con tàu bốc cháy do nổ kho đạn trên khoang, và một ngày sau đó xác nhận con tàu bị chìm vì lỗ thủng trên thân và tình hình giông lốc.

Đầu tháng này, Kiev tiếp tục thông báo phá hủy thêm một tàu đổ bộ của Nga ở Biển Đen. Guardian dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết, một máy bay không người lái Bayraktar TB2 của nước này đã phá hủy tàu đổ bộ lớp Serna của Nga đang làm nhiệm vụ tiếp tế hệ thống tên lửa phòng không TOR cho lực lượng ở đảo Rắn, khu vực mà Nga đang kiểm soát.

Đảo Rắn cách mũi cực Nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km. Đảo rộng khoảng 18 ha, được mô tả là có vị trí chiến lược trên Biển Đen. Nga đã kiểm soát đảo ngày ngay những ngày đầu chiến dịch.

Gần đây, giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở khu vực quanh Đảo Rắn có dấu hiệu tăng nhiệt trong bối cảnh Kiev bắt đầu các đợt phản công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát nơi này. Hai bên đều khẳng định đối phương thiệt hại nặng nề. Trong khi Ukraine tuyên bố phá hủy một số tàu chiến, hệ thống phòng không của Nga, thì Moscow cho biết, Kiev mất ít nhất 4 máy bay chiến đấu, 10 trực thăng quân sự, 30 máy bay không người lái cùng 3 tàu đổ bộ khi tìm cách phản công nhằm giành lại đảo Rắn.

Những thông tin này phần nào cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát khu vực Biển Đen ngoài khơi Ukraine. Kiểm soát đảo Rắn có thể cho phép lực lượng của Nga đổ bộ Odessa, và trong trường hợp bị phản công, họ vẫn có thể rút về khu vực Biển Đen để tác chiến trên biển.

"Nếu thành công trong việc củng cố quyền kiểm soát đảo Rắn và thiết lập hệ thống phòng không tầm xa, Nga sẽ kiểm soát cả trên bộ, trên biển và trên không ở phía Tây Bắc Biển Đen và phía Nam của Ukraine", Oleh Zhdanov, chuyên gia quân sự Ukraine, nhận định.

