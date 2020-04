UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo điều tra và xử phạt đối tượng phá rừng

Như đã đưa tin, khi nhận được phản ánh của người dân xã Thanh An, PV đã mục sở thị và ghi nhận hàng loạt cây gỗ lâu năm tại tiểu khu 996 Khu vực Đèo Móc, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã ngang nhiên bị chặt phá khiến cả khu rừng tan hoang, trơ trọi. Một số cây bị đốn hạ có đường kính từ 40-60cm gồm: cây Ràng ràng, Trín, Dẻ, Lành ngạnh,… nhiều gốc bị đào lấp dưới nền đường hoặc đốt, qua quan sát có tới hàng trăm cây gỗ đã chặt phá. Đặc biệt, nhiều cây to bị róc lẻm ở phần thân khiến cho cây chết khô rồi tiếp tục chặt phá.

Cánh rừng tại tiểu khu 996 Khu vực Đèo Móc, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã ngang nhiên bị chặt phá khiến cả khu rừng tan hoang, trơ trọi.

Mặt khác, trong khu rừng xuất hiện con đường tự mở xuyên quanh cả khu rừng với chiều rộng khoảng 3 mét đến 4 mét. Hai bên con đường xuất hiện nhiều gốc cây gỗ như Trín, Ràng ràng, Dẻ…bị lấp đất hoặc đào vứt nằm chỏng chơ sau khi đã bị đốn hạ…

Ngày 19/03/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo quyết liệt gửi tới Sở NN & PTNN; UBND huyện Thanh Chương. Tại công văn Số 1568/UBND – NN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu có ý kiến:”giao cho Sở NN & PTNN chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Thanh Chương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra nội dung báo nêu, xử lý theo thẩm quyền”.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn 1568/UBND – NN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã chỉ đạo xử lý.

Sau khi thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra, ngày 30/3 Sở NN & PTNN Nghệ An có công văn Số 109/BC – SNN.KL báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh vấn đề báo nêu về tình trạng phá rừng tại xã Thanh An. Trước hết Sở NN & PTNN xin chân thành cảm ơn các PV báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã quan tâm, đưa tin phản ánh về điễn biến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở xin tiếp thu lắng nghe những ý kiến đóng góp phản ánh để làm tốt hơn công tác bảo vệ, ngăn chặn việc khai thác trái phép.

Qua kiểm tra thực tế đoàn đã phát hiện: Số diện tích rừng bị tác động là 1890m2; loại rừng sản xuất; đối tượng chặt phá là ông Lê Văn Vân (20/10/1973) nơi ở Khối 3A, Thị trấn Thanh Chương (Thanh Chương).

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/1019 của Chính Phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

UBND huyện Thanh Chương đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Vân với số tiền 37.500.000đ, đồng thời thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc trồng lại rừng khi thành rừng trên diện tích chặt phá.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp của UBND huyện Thanh Chương đối với ông Lê Văn Vân.

Qua tìm hiểu của phóng viên được biết ồng Lê Văn Vân là chủ của khu rừng bị chặt phá nói trên và cũng bị xử phạt hành chính nhiều lần.

Trước đó, ngày 15/02/2017 với hành vi vi phạm chặt phá rừng trái pháp luật, ông Vân cũng đã bị UBND huyện Thanh Chương Xử phạt hành chính với số tiền 20.150.000đ.

Trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường - Chi cục phó kiểm lâm Nghệ An, ông Cường cho hay: Đối tượng này thật ngông cuồng, bất chấp pháp luật cần phải có biện pháp răn đe. Chúng tôi sẻ kiến nghị đề xuất thu hồi lại diện tích rừng đã giao khoán của trường hợp này. Vì đã vi phạm chặt phá rừng trái pháp luật nhiều lần.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương cũng cho biết: Hiện đoàn liên ngành đang phối hợp với Hạt kiểm lâm, Công an huyện, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương làm rõ vi phạm và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

Tác giả: NGUYỄN THƯỞNG - THANH PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị