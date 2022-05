UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Quốc tế Ju Teng (Đài Loan) và các nhà cung ứng

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Tập đoàn Quốc tế Ju Teng có ông Trịnh Lập Dục – Chủ tịch Tập đoàn.

Về phía Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có ông Hoàng Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng giai đoạn 1 thực hiện tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai với diện tích mặt đất sử dụng là 120 ha với tổng vốn đầu tư của dự án là 4.627 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD). Đây là dự án sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; sản xuất các cấu kiện kim loại, các sản phẩm plastic; gia công cơ khí; sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ và các sản phẩm cấu kiện khác. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2023, sẽ sử dụng khoảng 6.000 - 9.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng dự án sẽ phát huy hiệu quả

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc chuyến thăm và khảo sát của Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Ju Teng Trịnh Lập Dục và các đối tác tại tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng giai đoạn 1 là dự án rất đúng với định hướng, lĩnh vực thu hút đầu tư trong chiến lược ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Dự án sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là dự án trọng điểm, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án và hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 để thực hiện các hoạt động đầu tư hạ tầng đảm bảo yêu cầu triển khai dự án. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Thời gian qua, để tạo điều kiện cho Tập đoàn Quốc tế Ju Teng triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã chỉ đạo các sở, ngành, thị xã Hoàng Mai thúc đẩy triển khai thực hiện dự án theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn ông Trịnh Lập Dục và Tập đoàn đã lựa chọn tỉnh Nghệ An để đầu tư dự án. Đồng thời, tin tưởng dự án của Tập đoàn và các dự án của các nhà cung ứng đi vào hoạt động sẽ phát huy và khai thác có hiệu quả.

Ông Trịnh Lập Dục – Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Ju Teng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Lập Dục – Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Ju Teng đã cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng bộ phận phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã luôn quan tâm, nhiệt tình, hỗ trợ và đồng hành cùng Tập đoàn trong thực hiện dự án. Hiện nay, kế hoạch đầu tư của công ty gần như đã hoàn thiện; hy vọng trong tháng 7/2022 dự án sẽ tiến hành động thổ xây dựng nhà máy. Tập đoàn cam kết sẽ thực hiện theo đúng các thỏa thuận với tỉnh.

Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Ju Teng kỳ vọng với sự nỗ lực của đội ngũ nhân lực của công ty, công ty sẽ ngày càng phát triển hùng mạnh hơn nữa như “một chú trâu nước”, luôn luôn nỗ lực và chăm chỉ làm việc. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng sẽ trở thành những người dân, người con Nghệ An luôn kiên cường, kiên định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa hứa sẽ “phục vụ” các đối tác của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng giống như “phục vụ” Tập đoàn Quốc tế Ju Teng để các đối tác triển khai thực hiện các dự án có hiệu quả

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao chuyến làm việc, khảo sát đầu tư của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng và các đối tác tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Với vị trí là trung tâm của Khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kinh tế, xã hội, văn hóa để triển khai các dự án phát triển kinh tế và thu hút đầu tư; phương thức kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không trong nước và quốc tế. Nghệ An sẵn sàng các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực để phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các mặt bằng rộng để triển khai các dự án, chất lượng nguồn lực… vẫn còn khó khăn nhất định. Tỉnh Nghệ An tin tưởng với sự quan tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của địa phương thì những khó khăn về kết nối, nhân lực, mặt bằng… sẽ được giải quyết, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin tới đoàn về một số dự án phát triển hạ tầng đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Về môi trường đầu tư của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, môi trường đầu tư của tỉnh thời qua liên tục được quan tâm cải thiện. Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đồng hành, hỗ trợ, phục vụ các nhà đầu tư từ lúc đến khảo sát đến lúc triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết định đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng giai đoạn 1 của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Dự án sẽ được thực hiện đúng với tiến độ đã cam kết và sẽ triển khai giai đoạn 2, giai đoạn 3 dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với các đối tác, nhà cung ứng, sự tin tưởng của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, qua khảo sát tại Nghệ An sẽ sớm có nghiên cứu để có quyết định triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhà đầu tư hạ tầng Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai 1; cùng với đó, sẽ hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hoàng Mai 2 để phục vụ các nhà đầu tư.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành cùng dự án; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư trong hoạt động triển khai, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm đầu mối, chủ trì, cùng với các sở, ngành, địa phương để trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đạt hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan phải hỗ trợ các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và Tập đoàn Quốc tế Ju Teng nói riêng với tinh thần “phục vụ cao nhất và giúp nhà đầu tư đạt hiệu quả cao nhất khi đầu tư vào tỉnh Nghệ An”. Chủ tịch UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến dự án của Tập đoàn và các nhà cung ứng đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Ju Teng

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm thực tế của Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, các nhà cung ứng, các dự án của các nhà đầu tư sẽ được thực hiện thành công, có hiệu quả tích cực.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn