UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Central Retail Việt Nam

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An là một tỉnh có dân số đông đứng thứ 4 cả nước với trên 3,5 triệu người. Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, Nghệ An đang là thị trường có sức tiêu thụ hàng hóa rất lớn. Hiện tại, Nghệ An có gần 250 sản phẩm nông sản, đặc sản đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao, có 1 sản phẩm đang đề cử 5 sao. Nhiều sản phẩm có chất lượng, thương hiệu uy tín đã bắt đầu vươn ra tiếp cận thị trường trong nước và một số đang được định hướng xuất khẩu sang nước ngoài.

Với quyết tâm đưa các đặc sản của tỉnh Nghệ An đến với nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, tự tin cạnh tranh được với các sản phẩm của các địa phương khác, tỉnh Nghệ An đang tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; tạo cơ hội ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hóa, chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết tiến tới vươn xa thị trường trong nước và quốc tế.

Cảm ơn Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã lựa chọn tỉnh Nghệ An là điểm đến đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư từ bước nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch, đồng thời đáp ứng yêu cầu kinh doanh của nhà đầu tư; trong giai đoạn giải quyết các thủ tục hành chính để triển khai dự án; trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của Nhà đầu tư. Tỉnh cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư.

Ông Oliver Langlet – Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Oliver Langlet – Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Central Retail trở thành một doanh nghiệp thành công hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam trên 03 mảng cốt lõi: Thực phẩm, phi thực phẩm- điện tử, gia đình và giải trí, thể thao và phong cách sống; trung tâm thương mại/bất động sản. Năm 2015, Central Retail đã ký kết các hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim; chuỗi siêu thị vùng nông thôn phía Bắc Lan – Chi vào năm 2016. Đồng thời tiếp quản Big C Việt Nam vào tháng 5/2016 và xây dựng thương hiệu GO năm 2018.

Việc xây dựng Trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị sẽ phần nào đó ảnh hưởng đến việc giao thương tại các chợ truyền thồng, song Tập đoàn luôn tính toán để phối hợp với các nhà cung cấp để làm sao khi sản phẩm đến với người tiêu dùng chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Mặc dù lưu lại Nghệ An trong thời gian chưa nhiều, song Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam bày tỏ ấn tượng với khối lượng hàng hóa rất lớn có mặt trên địa bàn thành phố Vinh và nhận thấy tiềm năng, lợi thế khi phát triển Trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị tại đây. Ông Oliver Langlet khẳng định bên cạnh yếu tố kinh doanh, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cam kết sẽ đồng hành lâu dài với tỉnh, với các địa phương và có đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Chu Anh Tuấn trao đổi về vị trị trí xây dựng mà Tập đoàn đề xuất

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Việt Dũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư

Tại buổi làm việc, phía Tập đoàn Central Retail Việt Nam đề xuất đầu tư phát triển trung tâm thương mại GO và chuỗi siêu thị tổng hợp tại tỉnh Nghệ An. Nhà đầu tư mong muốn được đầu tư thêm 01 trung tâm thương mại và đại siêu thị thứ 2 tại thành phố Vinh và 01 chuỗi gồm nhiều siêu thị tổng hợp tại các huyện, thị xã: Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Nghĩa Đàn.

Hai bên cũng đã có trao đổi cụ thể về việc lựa chọn vị trí, địa bàn để nhà đầu tư xây dựng...

Lãnh đạo Tập đoàn Central Retail Việt Nam tặng quà lưu niệm UBND tỉnh

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, quan điểm trong thu hút đầu tư Nghệ An luôn tạo cơ hội đầu tư bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp. Nếu như Nghệ An được tập đoàn Central Retail lựa chọn đầu tư, thì tin chắc việc đầu tư sẽ hiệu quả với một địa bàn rộng, dân số đông, thị trường tiêu thụ lớn, mặt hàng nông sản đa dạng, phong chú, chất lượng. Khi Tập đoàn xây dựng được Trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo ở đô thị, tạo ra việc làm, tiêu thụ hàng hóa, mang lại thu nhập và giúp người dân có cơ hội tiếp cận được những giá trị mới của nhân loại.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác Tập đoàn Central Retail Việt Nam

Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư trong việc lựa chọn vị trí, triển khai các thủ tục đầu tư, để cơ hội đầu tư của doanh nghiệp được hiện thực hóa và mang lại hiệu quả thực cho tỉnh Nghệ An cũng như cho Tập đoàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn