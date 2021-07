UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công tháng 7/2021

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết: Trong tháng 7, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý III và 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2021 ước thực hiện 10.968,4 tỷ đồng, đạt 78,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách địa phương 7 tháng năm 2021 ước thực hiện 15.341,8 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2021 ước tăng 16,09% so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, trong tháng 7/2021, chủ yếu tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và gieo cấy vụ Mùa.

Trong tháng 7, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các đề án, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch COVID-19. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, tính đến ngày 19/7/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 59 dự án, điều chỉnh 78 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 13.735,91 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch COVID-19; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong 2 ngày 7-8/7/2021 với hơn 34.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh tham dự cao thứ 4 trong cả nước. Công tác thanh tra tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm mà dư luận quan tâm. Bên canh đó, tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.

Có giải pháp phù hợp, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phục hồi sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐTB&XH Nghệ An phối hợp với Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phía Nam xây dựng kế hoạch đón công dân về địa phương

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất một số kiến nghị đến UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. Theo đó, lãnh các ngành cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, phân tích, dự báo tình hình, đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến lĩnh vực để có giải pháp phù hợp, chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập trung hoàn thiện các tờ trình, báo cáo để thẩm định các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; tập trung hoàn thiện các tờ trình, báo cáo để thẩm định các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII; tổ chức làm việc với các doanh nghiệp lớn để tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp sớm hoạt động sản xuất góp phần giải quyết lực lượng lao động nhàn rỗi, cùng với đó, nhằm tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho tỉnh.

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung hỗ trợ đầu ra cho người dân và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị trong thời gian tới, các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thực hiện hiệu quả Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa; tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; rà soát, kiểm tra lại phương án phòng chống thiên tai cứu nạn, cứu hỗ; xây dựng kịch bản xấu nhất khi dịch COVID-19 diễn ra trên diện rộng trong cộng đồng; các địa phương triển khai xây dựng, trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Chủ động rà soát, không né tránh, không đùn đẩy để tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

Đ/c Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Ty nhiên, thời gian vừa qua do áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương nên đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy, người dân. Đến thời điểm tháng 7 nhưng kết quả giải ngân, tỷ lệ giải ngân nhiều địa phương theo kế hoạch rất thấp, đạt dưới 20%, nhiều địa phương chưa thực hiện giải ngân do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng có thể thấy việc tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công chưa được đầu tư đúng mức.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung ưu tiên cao hơn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, không thể chủ quan nhất là tình hình diễn biến dịch hiện nay tại các địa phương rất phức tạp, nguy cơ lây lan từ các tỉnh phía Nam là rất lớn. Các địa phương thực hiện theo hướng kiểm soát tốt bên trong, ngăn chặn hiệu quả việc nguy cơ lây lan dịch bệnh bên ngoài; kiểm soát tốt người dân đến/đi về từ các địa phương, nhất là địa phương đang có dịch. Người đứng đầu các địa phương, nhất là các phường, xã, thôn, bản chịu trách nhiệm kiểm soát người đi về từ các địa phương có dịch trên địa bàn; gắn trách nhiệm và huy động sự tham gia của người dân, nâng cao trách nhiệm các Tổ COVID cộng đồng.

Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch và tham gia phòng, chống dịch. Ngành Y tế với vai trò chủ đạo tổ chức các biện pháp liên quan đến rà soát, xét nghiệm sàng lọc, tầm soát đối với các địa bàn, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đối với các đối tượng trở về từ các địa phương; chủ động dự báo các tình hình diễn biến dịch để chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất khi tỉnh được cấp vắc xin để triển khai kế hoạch tiêm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương chủ động giám sát, quản lý từng địa bàn dân cư để kiểm soát tốt người đi/về, chốt chặn người ra vào địa bàn; chủ động phối hợp với ngành Y tế để đạt hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu cao nhất phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021; tập trung cho các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cấp, các ngành chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần kịp thời, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không né tránh, không đùn đẩy “vướng ở đâu giải quyết ở đó”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ động nắm bắt, rà soát lại, dự báo tình hình tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội; kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu nhưng cần đánh giá lại tác động của dịch để có điều chỉnh các kịch bản nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Ngành NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động sản xuất nông nghiệp; khu vực này đang có sự phát triển ổn định - đây là chỗ dựa cho sự phát triển chung trong tình hình dịch COVID-19; chủ động phòng chống các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, rà soát lại các kịch bản nếu có thiên tai xảy ra thì thực hiện di dân trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 như thế nào; chủ động các phương án đảm bảo an toàn các công trình ách yếu về phòng chống lũ, lụt trong tình hình mưa lũ thời gian tới; chủ động thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ngành Công thương cần quan tâm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, phối hợp với các ngành rà soát các biện pháp vừa sản xuất, vừa chống dịch; có các kịch bản đảm bảo an toàn sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19. Đồng thời xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm; rà soát, đảm bảo kiểm soát thị trường bình ổn giá, nhất là khi diễn biến dịch phức tạp; ứng dụng CNTT, đẩy mạnh thực hiện thương mại điện tử; phối hợp kiểm tra dự án thủy điện đảm bảo quy trình vận hành các công trình trong mùa mưa bão sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, về giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân thấp, vì vậy cần chuẩn bị nghiêm túc các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương để giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các cấp, các ngành ký cam kết tiến độ thực hiện giải ngân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; các địa phương không đạt tiến độ giải ngân thì chủ động đề xuất để điều chuyển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT thường xuyên đôn đốc các địa phương, các ngành có tỷ lệ giải ngân thấp, làm rõ vướng mắc, khó khăn; báo cáo phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, có tỷ lệ giải ngân thấp, không hiệu quả sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao.

Về thu, chi ngân sách, ngành Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá thu, chi ngân sách, đảm bảo kế hoạch thu đạt và vượt kế hoạch đề ra; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi.

Về văn hóa – xã hội, ưu tiên cho đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo hỗ trợ vay cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tham mưu xây dựng kế hoạch sau khi xác định cụ thể số lượng công dân các tỉnh phía Nam đăng ký trở về địa phương; từng địa bàn đánh giá khả năng cách ly tập trung cho các đối tượng...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành chuẩn bị nội dung các báo cáo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung rà soát các vấn đề, nội dung kiến nghị của cử tri, trả lời ngắn gọn, không né tránh, không đùn đẩy, trả lời đúng trọng tâm, thay giải thích, giải trình thành giải đáp, giải quyết.

Tại phiên họp, UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022; Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Dự thảo Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; Dự thảo Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Phiên họp cũng đã thông qua các nội dung Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An; Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020” và đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế; Dự thảo Đề án bảo đảm an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Quyết định tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong hiên họp sáng nay, UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ Hai; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập mới, sáp nhập các xóm của các Xí nghiệp Chè bàn giao cho các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương.

