UBND thị xã Cửa Lò rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội du lịch 2021

Tại cuộc họp, các tiểu ban nội dung, tuyên truyền, tiểu ban hậu cần, an ninh đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này công tác tuyên truyền trực quan đang gấp rút triển khai; UBND thị xã cũng đã làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình để thống nhất nội dung tuyên truyền không chỉ lễ khai trương mà suốt cả mùa du lịch. Tiểu ban hậu cần đã triển khai các phần việc liên quan.

Lễ hội năm nay sẽ được tổ chức tại cầu Cửa Hội vào tối 30/4/2021. Các đơn vị liên quan đã khảo sát để bố trí khu vực làm sân khấu, nơi đón tiếp đại biểu, khu vực bắn pháo hoa cũng như phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông cho quan khách và nhân dân về dự lễ. Đại diện các phòng ban, đơn vị và thành viên ban tổ chức lễ hội đã có nhiều ý kiến đóng góp về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương. Được biết, lễ hội năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng ntv đài phát thanh truyền hình Nghệ An và đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam vtc…



Kết luận cuộc họp, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời giao các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, phấn đấu tổ chức tốt lễ hội du lịch năm 2021. Qua đó góp phần làm cho du lịch Cửa Lò thực sự là điểm đến an toàn – thân thiện – mến khách.

Tác giả: Hữu Lương – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn