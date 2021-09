UBND huyện Diễn Châu: Cố tình không xử lý sai phạm liên quan đến đất đai ở xã Diễn Lâm

Ông Trần Văn Giáp (ở xóm 2, Hùng Sơn, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) sinh được 3 người con trai. Con trai trưởng ông Trần Văn Thanh, con trai thứ 2 ông Trần Nhàn, con trai út ông Trần Văn Hoàn. Năm 1974, ông Trần Nhàn kết hôn với bà Nguyễn Thị Tuyết. Năm 1996, ông Nhàn, bà Tuyết sống ly thân với nhau. Ông Nhàn vào miền Nam làm ăn, bà Tuyết bỏ về quê mẹ đẻ đến năm 2011 mới về lại quê chồng xã Diễn Lâm.

Đất bà Nguyễn Thị Tuyết đang ở hiện nay là đất thừa kế của 3 anh em con ông Trần Văn Giáp.

Trong lúc ông Trần Nhàn đang làm ăn ở miền Nam, UBND xã Diễn Lâm đã lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký ông Trần Nhàn, trình lên UBND huyện Diễn Châu sổ đỏ. Ngày 12/11/1996, UBND huyện Diễn Châu cấp sổ đỏ số E 0557542, diện tích 4033m2 mang tên ông Trần Nhàn. Tuy nhiên, ông Trần Nhàn không hề hay biết về sự việc này. Mãi mấy năm sau, ông Nhàn mới biết UBND xã Diễn Lâm có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ông Nhàn rất bất bình vì diện tích 4033m2 đất này do bố ông khai hoang năm 1972, là đất thừa kế của 3 anh em. Ba anh em ông Nhàn cũng chưa thỏa thuận chuyển đất thừa kế cho một người nào. Một điểm rất quan trọng khác là đất thực tế và đất trong sổ đỏ mang tên ông Trần Nhàn không đúng. Trong sổ đỏ mang tên ông Trần Nhàn thửa 50, thửa 51 và thửa 252 diện tích 904m2 đất sản xuất nông nghiệp nhưng thực tế không có 3 thửa đất này. Thửa 198 diện tích 560m2 là đất nông nghiệp nhưng mẹ con bà Tuyết đã làm nhà ở mấy chục năm nay. Thửa 272 diện tích 500m2 ông Trần Văn Hoàn làm nhà ở từ lâu. Tại sao đất nông nghiệp mà UBND xã Diễn Lâm, UBND huyện Diễn Châu laị cho làm nhà ở?

Có thể thấy, việc UBND huyện Diễn Châu cấp sổ đỏ số E 0557542 mang tên ông Trần Nhàn là vi phạm nghiêm trọng. Theo điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND huyện Diễn Châu phải khẩn trương thu hồi sổ đỏ mang tên ông Trần Nhàn.

UBND xã Diễn Lâm lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, UBND huyện Diễn Châu cấp sổ đỏ mang tên ông Trần Nhàn là vi phạm pháp luật.

Năm 2017, khi ông Nhàn đang làm ăn ở miền Nam, lại một lần nữa UBND xã Diễn Lâm dựng hồ sơ khống, giả mạo chữ ký để thực hiện chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng, trình lên UBND huyện Diễn Châu. Ngày 12/4/2019, UBND huyện Diễn Châu cấp sổ hồng số CN 523348 mang tên ông Trần Nhàn và bà Nguyễn Thị Tuyết.

UBND xã Diễn Lâm lập hồ sơ khổng, giả mạo chữ ký, UBND huyện Diễn Châu cấp sổ hồng mang tên ông Trần Nhàn, bà Nguyễn Thị Tuyết sai phạm chồng sai phạm, không được xử lý.

Cụ thể, sổ đỏ được cấp không liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết trong sổ hồng lại mang tên bà Tuyết. Ngoài ra, đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hồng; phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất; bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; sơ đồ xác định vị trí thay đổi ranh giới hiện trạng so với giấy tờ pháp lý tại thửa 18, tờ bản đồ số 54 đều giả mạo chữ ký ông Nhàn.

Đặc biệt, văn bản thỏa thuận về việc xác nhận tài sản chung của vợ chồng lập ngày 01/7/2017 với nội dung: “Ông Nhàn, bà Tuyết tự nguyện lập văn bản này để xác nhận chung tài sản vợ chồng. Hai vợ chồng đang sử dụng chung thửa đất số 194, tờ bản đồ số 117-59 xóm Hùng Sơn” có chữ ký bà Tuyết, ông Trần Nhàn, cán bộ tư pháp xã Nguyễn Văn Thản, Chủ tịch UBND xã Chu Văn Bộ, đây là một văn bản vi phạm pháp luật bởi trong thời gian lập văn bản ông Trần Nhàn đang làm ăn ở miền Nam, không thỏa thuận, không ký vào văn bản này.

Từ những hồ sơ giả như nêu trên, ngày 12/4/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh ký cấp sổ hồng số CN 523348 mang tên ông Trần Nhàn, bà Nguyễn Thị Tuyết. Rõ ràng UBND huyện Diễn Châu cấp sổ đỏ và cấp sổ hồng cho ông Trần Nhàn, bà Nguyễn Thị Tuyết đã vi phạm quy trình, đồng tình với sai phạm vi phạm pháp luật của UBND xã Diễn Lâm, cần quy rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh.

Khi ông Nhàn đề nghị UBND huyện Diễn Châu thu lại sổ hồng mang tên bà Nguyễn Thị Tuyết, UBND huyện Diễn Châu không giải quyết. Do ông Nhàn phải trở lại miền Nam nên giao cho bà Cao Thị Sáu, vợ anh trai trưởng Trần Văn Thanh (ông Thanh bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi) tiếp tục làm rõ vụ việc. Bà Cao Thị Sáu gửi đơn, UBND xã Diễn Lâm không giải quyết, và báo cáo lên UBND huyện Diễn Châu đây là thông tin không đúng sự thật. Khi bà Sáu gửi đơn lên UBND huyện Diễn Châu, UBND huyện Diễn Châu cố tình bao che khuyết điểm, vi phạm của mình và không xử lý vi phạm của cấp dưới.

Bất lực bà Cao Thị Sáu ủy quyền cho ông Bùi Xuân Chính làm việc thay mình. Ông Chính gửi đơn cho UBND huyện Diễn Châu nhưng mãi không thấy hồi âm, tiếp tục gửi đơn lên Huyện ủy Diễn Châu cũng không thấy xử lý. Vì vậy, ông Chính trực tiếp ra làm việc với Huyện ủy Diễn Châu. Tuy nhiên, phải đến khi ông Chính bất bình tiếp tục làm việc với Chánh văn phòng Huyện ủy Diễn Châu, Huyện ủy Diễn Châu mới gửi đơn thư ông Chính sang cho UBND huyện Diễn Châu để giải quyết. Nhưng sự việc đến hiện tại vẫn chưa được xử lý.

Ngoài ra, khi PV trao đổi với người dân ở xã Diễn Lâm, họ rất bất bình về việc cấp sổ đỏ ở địa phương có nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng. Không phải một mình ông Trần Nhàn mà còn nhiều người khác. Ông cán bộ địa chính làm việc ở xã này liên tục đã 30 năm, thao túng lộng quyền. Đặc biệt, có tình trạng em làm Chủ tịch xã, anh làm cán bộ địa chính, người dân khiếu kiện huyện không giải quyết.

Việc UBND xã Diễn Lâm lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, UBNND huyện Diễn Châu cấp sổ đỏ, sổ hồng cho ông Trần Nhàn, bà Nguyễn Thị Tuyết là vi phạm pháp luật nghiệm trọng. Yêu cầu UBND huyện Diễn Châu sớm thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp sai quy định, quy rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc, nhắc nhớ và yêu cầu UBND huyện Diễn Châu báo cáo vì sao sai phạm nghiêm trọng, người dân tố cáo mà không xử lý, cần làm rõ ai bao che cho vụ sai phạm này và động cơ bao che. Có như thế mới làm trong sạch bộ máy chính quyền.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: lsvn.vn