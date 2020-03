UB MTTQ tỉnh Nghệ An kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ, phòng dịch Covid-19

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đã hơn 2 tháng trời ròng rã, với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn quân và toàn dân, chúng ta đã và đang kiềm chế và kiểm soát được dịch Covid-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ghi nhận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chúng ta tự hào và vô cùng biết ơn sự hưởng ứng, chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân, văn nghệ sỹ, y bác sỹ, nhà giáo, nhà báo, nhà khoa học, người lao động và tất cả các giới, các giai tầng trong xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là sự hy sinh quên mình của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hải quan..trên tuyến đầu chống dịch, đã gần như vắt kiệt sức, thức thâu đêm để tiến hành để tiến hành tiếp nhận rà soát, phục vụ những trường hợp phải cách ly và điều trị.

Người dân khai báo y tế.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đời sống Nhân dân, vì vậy cần phải thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi thường trong cuộc chiến này.

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.

Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, nhằm tăng cường thêm nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe cho Nhân dân; hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể đồng bào, bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, với tất cả tinh thần: “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 vừa là tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng; vừa là bảo vệ chính bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị mình”.

Lực lượng chức năng chuẩn bị suất ăn trong khu cách ly tập trung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; đồng thời cam kết kịp thời chuyển đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực cách ly, những trường hợp khó khăn đang điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Sự ủng hộ, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân gửi về Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản 5101.00088.56666 – Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An hoặc qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 2 đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An.

Với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ” trên mặt trận phòng, chống dịch; mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư và gia đình là một “pháo đài” trên cuộc chiến này, tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An