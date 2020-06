Uẩn khúc cái chết của cặp tình nhân trong căn nhà khóa trái

Cái chết bất thường

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ nguyên nhân đôi nam nữ chết bất thường trong căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Hiện trường vụ án

Theo điều tra ban đầu, 18h ngày 10/6, người dân sinh sống tại khu vực trên điện báo cho công an địa phương, về việc họ phát hiện có 2 người (1 nam và 1 nữ) chết bất thường bên trong căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Ngay sau khi nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua công tác xác minh, cơ quan công an xác định, nạn nhân là anh V.M.C (31 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và chị N.T.K.Y (31 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành). Cả hai người chết cách thời điểm phát hiện khoảng 4-5 tiếng đồng hồ.

Hai người này đến thuê căn nhà trên sống chung như vợ chồng, bán quán nhậu ở khu vực chợ mới Long Thành nhiều tháng qua. Đến nay thì người dân phát hiện sự việc thương tâm trên.

Cái chết bí ẩn

Người dân địa phương cho biết, anh C. đã có vợ con. Hiện vợ con anh C. vẫn sinh sống ở xã Bình Sơn. Tuy nhiên, quá trình chung sống, vợ chồng anh xảy ra một số chuyện không như ý nên vợ chồng đường ai nấy đi. Sau đó, anh gặp gỡ, có tình cảm với chị Y., thuê nhà tại khu vực Cầu Xéo để sống cùng chị Y. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh C. và chị Y. nhưng có thông tin đồn đoán là do ghen tuông. Hiện, công an vẫn đang trích xuất camera, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân đứng xem sự việc

Trước đó, anh T.P.K. là nhân viên của quán nhậu L.B. (do C. và Y. làm chủ) không thấy ông bà chủ đến quán như mọi ngày nên gọi điện thoại cho anh C. nhưng không được. Lo lắng, K. nhờ Kh. là nhân viên khác gọi hộ mình, tuy nhiên vẫn không liên lạc được. Nghi có chuyện bất thường, K. và Kh. Tìm đến nhà trọ nơi Y. và C. đang ở để kiểm tra. Tại đây, cả hai gọi cửa, la hét ầm ĩ nhưng không thấy ai trả lời.

Do K. biết mã số khóa cửa nhà nên tự mở cửa vào bên trong thì phát hiện ở cửa kính chính bị vỡ. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính, K. thấy anh C. nằm gục dưới đất trong tình trạng không mặc quần áo. Lúc này, K. cố gắng cầu cứu người dân gần đó, cũng như gọi báo cơ quan công an đưa anh C. đi cấp cứu. Nhưng khi vào phòng mọi người phát hiện anh C. đã chết, đồng thời phát hiện chị Y. chết trong nhà tắm.

Theo anh K., thời gian qua tình cảm của C. và Y. rất mặn nồng, hai bên ít xảy ra xích mích hay cãi vã nên K. không đoán được nguyên nhân cái chết của họ. Riêng về chuyện tình cảm giữa anh C. và vợ thì K. không rõ.

Người nhà của 2 nạn nhân cho biết, thời gian qua gia đình biết chuyện 2 người thuê nhà trọ sống chung và kinh doanh từ cuối 2019 tại khu vực chợ mới Long Thành. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhận được hung tin từ cơ quan công an. Hiện tại, gia đình cũng mong công an sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của 2 người.

Đang tiếp tục điều tra Trao đổi với PV tạp chí Đời Sống và Pháp Luật, 1 đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện nạn nhân anh C. nằm chết ở gần lối ra vào còn chị Y. chết trong nhà tắm. Hệ thống dây điện trong nhà có nhiều xáo trộn. Ngoài ra, còn có nhiều dấu vết vương vãi của than hoa. Hiện nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân vẫn tiếp tục được xác minh, điều tra.

