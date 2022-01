Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên VinFast VF8

Sáng 26/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast ở Cát Hải, Hải Phòng. Tại đây, Chủ tịch nước đã tặng quà và chúc Tết công nhân, lao động của nhà máy. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

Đáng chú ý trong khuôn viên nội bộ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhà máy VinFast trên chiếc xe điện VF 8. Người đứng đầu Nhà nước ngồi ở hàng ghế phía sau, trong khi đích thân Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cầm lái.

Your browser does not support the video tag.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi thử VinFast VF 8 (Video: VTV).

VF8 là mẫu ô tô điện được VinFast ra mắt lần đầu hồi tháng 11, trong khuôn khổ triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 được tổ chức ở Mỹ. Có thể nói, video trên là lần đầu tiên VinFast VF8 xuất hiện công khai và lăn bánh tại Việt Nam, trước khi dự kiến đến tay khách hàng trong nước và quốc tế từ khoảng giữa năm 2022.

VF8 (trước đây là VF e35) được VinFast định vị ở phân khúc SUV cỡ trung với kích thước 4.750 mm x 1.900 mm x 1.660 mm. Xe sử dụng hai motor điện cho tổng suất tối đa 300kW (402 mã lực), mô-men cực đại 640Nm, có khả năng tăng tốc 0-100km/h dưới 5,5 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

VinFast VF 8 thuộc phân khúc SUV cỡ trung (Ảnh: VF).



VinFast VF8 được "chắp bút" bởi Pininfarina - studio danh tiếng của Italy. Xe mang trong mình đường nét hiện đại, thanh thoát với phong cách coupe. Dải đèn định vị chữ V đặc trưng, cụm đèn được tách thành các khoang độc lập, dải đèn sương mù chạy ngang và gần như vuông góc với hốc hút gió, tăng thêm sự phá cách.

Nội thất VF8 mới mẻ so với xe xăng truyền thống khi không có đồng hồ phía sau vô-lăng. Thay vào đó VinFast trang bị màn hình 15,4 inch đặt ở trung tâm. Cần số dạng nút bấm được tạo hình hiện đại. VinFast đặt mục tiêu VF8 có thể chạy tới 510km cho một lần sạc.

VinFast trang bị màn hình 15,4 inch đặt ở trung tâm, cần số dạng nút bấm được tạo hình hiện đại (Ảnh: VF).



VinFast đã bắt đầu nhận đặt trước VF8 từ đầu năm 2022 với mức giá từ 1,057 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hãng xe Việt cũng mở bán VF9, mẫu SUV cỡ lớn với mức giá từ 1,443 tỷ đồng. VF9 có cấu hình 6 hoặc 7 ghế ngồi, công suất tương đương "đàn em" nhưng đặt mục tiêu di chuyển tới 680km cho một lần sạc.

Trước đó, VinFast đã mở bán và bàn giao lô xe điện VinFast VF e34 đến tay khách hàng từ cuối năm 2021. Việt Nam đang thể hiện cái nhìn tích cực với thị trường ô tô điện thông qua chính sách miễn phí trước bạ cho dòng xe này trong 3 năm, kể từ 1/3 tới đây. Ngoài ra, các hãng nói chung cũng được hưởng nhiều ưu đãi khác khi sản xuất, lắp ráp xe điện trong nước.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: Báo Dân Trí