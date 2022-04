Tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị xã, các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động, tích cực phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2022-2025 cho người dân trong tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hoạt động của ASEAN trên 3 trụ cột “Chính trị - An ninh”, “Kinh tế”, “Văn hóa – Xã hội” của Cộng đồng ASEAN; vai trò và những đóng góp của Việt Nam với ASEAN. Đồng thời tuyên truyền có hiệu quả lợi ích của các chương trình, chính sách, hợp tác ASEAN mang lại cho mỗi quốc gia thành viên nói chung và cho từng người dân, doanh nghiệp nói riêng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động – việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN và giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác, các nước trong khu vực.

Cùng với đó, truyền thông về những lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện; tuyên truyền về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN. Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp, người dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

Truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Nghệ An và Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về dự án đầu tư, du lịch, văn hóa, đặc sản... của Việt Nam và Nghệ An đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng có thể khai thác...

UBND tỉnh cũng yêu cầu phải tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An, đặc biệt là công dân các nước thành viên ASEAN; cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN. Các nội dung nêu trên cần phải được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng; tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành có liên quan. Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Nghệ An hàng năm, chú trọng công tác truyền thông, quảng bá ASEAN nói chung và tuyên truyền các chương trình, sự kiện, hoạt động nổi bật trong năm của Cộng đồng ASEAN. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn; kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch về chủ trương, chính sách, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và trong các vấn đề khu vực.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND tỉnh ký Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan báo chí Nghệ An; chỉ đạo Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo các mục tiêu, định hướng tuyên truyền hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, lan tỏa thông tin trên các trang thông tin điện tử tổng hợp có số lượng độc giả lớn và các trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của ASEAN được tổ chức trên địa bàn tỉnh và các chương trình, sự kiện quốc tế của tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các nước thành viên ASEAN...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn