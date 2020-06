Tuyên Quang: Phản cảm nữ sinh đánh nhau trước cổng trường, hàng trăm người cổ vũ

Hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: VTC News)

Liên quan đến sự việc 2 nữ sinh trường THCS Đội Cấn là B.T.H (SN 2005, trú tại phường Đội Cấn) và nữ sinh P.T.H (SN 2006, trú tại phường Đội Cấn) đánh nhau trước cổng trường, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lên tiếng chính thức.

VTC News dẫn thông tin của cơ quan công an cho hay, nguyên nhân 2 nữ sinh đánh nhau do mẫu thuẫn cá nhân. Trong ngày 13/6, Công an phường Đội Cấn đã mời 2 nữ sinh và phụ huynh của 2 em đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, 2 nữ sinh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý B.T.H và P.T.H. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em.

Cũng liên quan đến việc nữ sinh đánh nhau, trưa 9/6, 4 nữ sinh lớp 8 của trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đánh nhau dữ dội trước cổng trường. Trong đó hai nữ sinh đã nhào vô đánh hai nữ sinh khác bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh.

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Trương Vĩnh Khoa, hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết nguyên do các nữ sinh đánh nhau vì xích mích trong lời lẽ hằng ngày chứ không phải việc gì nghiêm trọng.

Nhà trường cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật. Khi có kết quả xét nghiệm từ bệnh viện thì trường sẽ xem xét hình thức kỷ luật.

