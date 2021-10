Tuyến đường hơn 50 tỷ chậm tiến độ, “tắc” hai đầu ven đô thành Vinh, dân chờ tái định cư

Trong tỉnh

Tuyến đường chỉ hơn 1km thi công hơn 50 tỷ đồng do UBND xã làm chủ đầu tư chậm tiến độ gia hạn nhiều lần, lại “tắc” hai đầu do quá trình đấu nối với Quốc lộ và giải phóng mặt bằng. Đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện để điều chỉnh dự toán công trình và đang chậm tiến độ so với mục tiêu ban đầu.