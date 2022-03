Tuyên dương 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu, 66 thanh niên công an xã xuất sắc

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an) dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết (Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam).

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an tặng các cá nhân đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Công an trao giải cho 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu.

Căn cứ đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương, năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” cho 20 gương cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an trên các lĩnh vực công tác. Họ là những tấm gương tiêu biểu, không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng tuyên dương 66 cá nhân là thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc. 66 cán bộ trẻ này đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, có đồng chí đang công tác tại các xã khu vực biên giới, có đồng chí là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tình nguyện tăng cường cho cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đồng chí Nguyễn Minh Triết.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đánh giá cao thành tích của 20 cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021. Đồng thời biểu dương 66 đoàn viên, thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, những gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, thanh niên Công an xã xuất sắc được tuyên dương, trao thưởng sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng ngay tại chính đơn vị, địa phương của mình; là động lực để các đồng chí đoàn viên thanh niên khác học tập, noi theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niện tại buổi lễ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng gửi lời cảm ơn và đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Công an nhân phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào phong trào chung của tuổi trẻ cả nước.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tiền phong