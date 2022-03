Tuyên án tử hình 3 'shipper' ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội

3 trong 4 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình

Ngày 29/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001) Giàng A Minh (SN 1999), cùng trú xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và Mùa A Vừ (SN 1988), trú xã Na Son, huyện Điện Biên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2020, Ly A Pó được một người Lào gọi điện thuê vận chuyển 80 bánh heroin và 50 kg ma túy đá từ Hà Nội vào Nghệ An sẽ nhận được 500 triệu đồng tiền công. Người Lào còn yêu cầu Pó tìm một người biết lái xe để vận chuyển “hàng”.

Pó sau đó rủ Minh và Thắng tham gia. Lúc đầu Thắng không đồng ý, tuy nhiên khi biết người Lào sẽ trả thêm 300 triệu đồng, 3 đối tượng trên đã đồng ý. Chiều tối hôm sau, cả ba bắt xe khách từ Điện Biên xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ, chờ lệnh lên đường.

Cùng thời điểm này, Mùa A Vừ được người đàn ông tên Páo thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy. Trước lời hứa sẽ được nhận 50 triệu tiền công Vừ đồng ý.

Ngày 5/12, sau khi nhận xe ô tô và lộ phí, 3 đối tượng gồm: Pó, Minh, Thắng đi thẳng vào Nghệ An. Đến sáng 7/12, các đối tượng gặp Vừ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Lúc này, các đối tượng mới biết sẽ nhận ma túy từ Nghệ An đưa ra Hà Nội.

Rạng sáng ngày 8/12/2020, từ vị trí được gửi qua ứng dụng điện thoại Thắng chở các đối tượng đi lên bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (cách cửa khẩu Nậm Cắn khoảng 6 km) gặp 4 đến 5 người đàn ông mang các bao tải ma túy từ trong rừng ra. Sau khi “ăn hàng”, Thắng lái xe chở người và “hàng” ra Hà Nội. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, các đối tượng bị công an Nghệ An bắt giữ.

Tang vật thu giữ là 8 bì xác rắn màu trắng chứa 150 bánh chất bột màu trắng (hơn 64 kg) nghi là ma túy, 126 gói tinh thể chất trắng (hơn 175 kg) nghi ma túy.

Quá trình giám định, Phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An kết luận: chỉ có 10 bánh (với khối lượng hơn 3,5 kg) thu được của các đối tượng là ma túy. Các mẫu chất còn lại đều không tìm thấy thành phần ma túy. Do đó, cơ quan điều tra xác định Ly A Pó, Mùa A Vừ, Giàng A Minh, Vừ A Thắng phải chịu trách hình hình sự về tội vận chuyển hơn 3,5 kg ma túy.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo trình bày vì khó khăn, nghèo nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê. Các bị cáo khai chưa được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội này. Đối diện với án tử, các bị cáo xin tòa cơ hội sống để làm lại cuộc đời, nuôi dạy con thơ.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên Ly A Pó, Giàng A Minh, Vừ A Thắng mức án tử hình. Tuyên phạt bị cáo Mùa A Vừ tù chung thân.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam