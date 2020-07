Tuyên án 2 cựu cán bộ công an huyện nhận hối lộ 150 triệu đồng

Ngày 9/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vì đã có hành vi nhận hối lộ. Hiện cả hai bị cáo này đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Hai bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, cựu Trung úy, Cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội), Phạm Xuân Tiến (SN 1978, cựu Trung tá, Điều tra viên trung cấp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội), hai bị cáo này cùng truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại điểm c, g Khoản 2 Điều 354 - BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 13h40 ngày 27-4-2016, tổ công tác Y3/141 của Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kiểm tra xe ô tô taxi biển kiểm soát 30E-001.40 do Vũ Quốc Bình (ở xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe có chở Tạ Duy Thanh (ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ngồi ở ghế phụ.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trên người Tạ Duy Thanh 2 gói ma túy (trọng lượng 0,44 gram methamphetamine). Dưới gầm ghế phụ chỗ Tạ Duy Thanh ngồi có 1 vỏ bao thuốc lá 555 bên trong có 1 túi nilon đựng ma túy (trọng lượng 1,881 gram kentamine) và 1 túi nilon bên trong có tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng dính bột ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng với Vũ Quốc Bình, Tạ Duy Thanh cho đồn công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong quá trình được phân công giải quyết vụ việc Cán bộ điều tra Nguyễn Tiến Dũng và Điều tra viên Phạm Xuân Tiến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu chị Đôn Thị L (người sống chung với Thanh như vợ chồng) phải đưa 150 triệu đồng. Đổi lại, Thanh sẽ được về nhà.

Sự việc bị bại lộ, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc và sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Xuân Tiến đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng lá cấp dưới đòi chị Đôn Thị L phải đưa số tiền 150 triệu. Khi biết Dũng đã nhận tiền thì Tiến đã yêu cầu Dũng đưa cho mình. Đối với Dũng, khi được cấp trên chỉ đạo đòi tiền trái quy định pháp luật đã không báo cáo lãnh đạo cấp trên mà còn tích cực thực hiện.

Qúa quá trình điều tra, cả hai cựu công an đều thay đổi lời khai, không thành khẩn, khai báo quanh co để chối tội. Tuy nhiên, hai bị can này không cung cấp được chứng cứ chứng minh và không phù hợp với chứng cứ thu giữ nên VKS xác định, lời khai này không có cơ sở xem xét.

Sau thời gian xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trung úy, Cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì mức án lĩnh án 7 năm tù và Phạm Xuân Tiến, cựu Trung tá, Điều tra viên trung cấp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì lĩnh mức án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm cũng kiến nghị VKSNDTC tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người đã đưa tiền hối lộ cho hai bị cáo nêu trên.

