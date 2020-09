Từ vụ bắt đại gia Ngô Văn Phát, nhìn lại các phi vụ mua bán hoá đơn "khủng"

Đại gia xăng dầu đất Cảng cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn 5.000 tỷ đồng

Chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964), quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông Phát bị cáo buộc đã có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị cáo buộc đã có hành vi buôn bán hóa đơn lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Ngô Văn Phát và 6 bị can khác để điều tra về tội mua bán bán trái phép hóa đơn.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Thị Hằng (SN 1992), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Lương Văn Giao (SN 1991) cùng ở TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát).

Thông tin thêm về đường dây mua bán hoá đơn này, trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết: “Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế ”.

Đây không phải là lần đầu tiên, cơ quan chức năng Hải Phòng phanh phui được các đường dây mua bán hoá đơn trái phép.

Lập 15 công ty mua bán hoá đơn lên tới 5.000 tỷ đồng

Cách đây 2 tháng, công an Hải Phòng cũng đã phanh phui một đường dây mua bán hoá đơn khủng với giá trị lên tới 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã bất ngờ ập vào kiểm tra Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ số 32 Lô 11B, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, ở số 73 Thư Trung, Hải An, Hải Phòng) đang có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, ở 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

“Trùm” đường dây mua bán hoá đơn hàng nghìn tỷ đồng vừa bị phanh phui. (Ảnh: An Nhiên)

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng cũng khai nhận, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Phá án đường dây mua bán hóa đơn 2.200 tỷ đồng

Ngày 6/11/2019, báo Công an Nhân dân đưa tin, Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án Mua bán trái phép hoá đơn GTGT, do Vũ Trần Hùng (SN 1958, ở thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan Công an xác định, từ năm 2012 đến khi bị bắt, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty. Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an cũng đã xác định 7 công ty do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

Lập 14 công ty mua bán hoá đơn trên 800 tỷ đồng

Trước đó, năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng cũng đã "khui" ra đường dây 14 công ty mua bán hoá đơn lên tới hơn 800 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 2 người là Trần Văn Huyến (SN 1973, trú tại xóm 2 Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đoàn Thị Hường (SN 1985, trú tại số 1/279 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây này.

Trần Văn Huyến (Ảnh: Người Lao động)

Theo tài liệu thu thập, Trần Văn Huyến đã thành lập và mua lại hơn chục công ty. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chỉ là những công không có sản xuất, kinh doanh, thậm chí không có trụ sở, mà chỉ nhằm mua bán trái phép hoá đơn GTGT kiếm lời.

Các con dấu của các công ty được sinh ra nhằm mua bán hoá đơn (Ảnh: Người Lao động)

Để cùng lúc nhiều công ty hoạt động và tránh sự phát hiện của cơ quan công an, mỗi công ty, Huyến lại thuê một người không học vấn, không nghề nghiệp quản lý.

Tác giả: Nhật Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí