Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh hành nghề đạo chích, móc cốp xe máy

Trưa 18-8, tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ánh Dương (SN 1985) và Nguyễn Văn Anh (SN 1994, cùng ngụ xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Nguyễn Ánh Dương và Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 1-8, ông T.V.T (SN 1956, ngụ xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đến một ngân hàng đóng trên địa bàn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) để rút hơn 100 triệu đồng.

Sau khi rút được tiền, ông T. cất số tiền trên vào trong cốp xe máy của mình rồi ghé vào cửa hàng gần đó để mua hàng. Một lúc sau, ông T. quay trở lại thì tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đã móc cốp xe, lấy đi toàn toàn bộ số tiền trên.

Sự việc nhanh chóng được ông T., trình báo cho cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên là Dương.

Mở rộng điều tra, Dương còn khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6-2022 đến ngày 2-8 đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, Dương một mình thực hiện 7 vụ, cùng với Anh thực hiện 2 vụ. Tổng giá trị các tài sản mà Dương và Anh đã chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

