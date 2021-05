Tử hình thanh niên 19 tuổi giết, hiếp bé gái 13 tuổi

Sáng ngày 31/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm Phạm Kim Phê (SN 2002, trú huyện Tuy An, Phú Yên) về 2 tội: giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 1 điều 123 và khoản 1 điều 142 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Kim Phê đứng nghe tòa tuyên án.

Tại phiên tòa, bị cáo Phê bình tĩnh khai rõ từng chi tiết về hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phạm Kim Phê mức án tử hình về tội "Giết người", 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tổng hợp các hình phạt, bị cáo Phê lãnh án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 17/6/2020, Phê cùng nhóm bạn ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) và cháu Đ.T.K.H. (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rủ nhau đi chơi ở Gành Đá Đĩa.

Khu vực tìm thấy thi thể của cháu H.

Tại đây, Phê nhặt sợi dây dù màu xanh bỏ vào túi áo khoác đang mặc. Sau đó, một người trong nhóm về nhà trước, những người còn lại đến một tiệm internet trong xã An Ninh Tây chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà, trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở nạn nhân vào khu vực rừng phi lao, gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, An Ninh Đông.

Khi H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm từ phía sau và có hành vi sàm sỡ H. Lo sợ, H. đã bấm điện thoại gọi chị ruột là Đ.T.T.Q. (ở thị xã Sông Cầu) nhưng mẹ chồng chị Q. bắt máy, nghe giọng nói: "Chị ơi cứu em". Nghe thấy H. cầu cứu người thân, Phê giật lấy điện thoại ném xuống sông.

Lúc này, H. bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo, dùng tay chụp tóc, đánh vào sau cổ làm H. ngã xuống cát. Sau đó Phê dùng tay sát hại nạn nhân. Thấy H. nằm im, không còn phản ứng, Phê đã thực hiện hành vi hiếp dâm H.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau khi thực hiện hành vi man rợ của mình, Phê dùng tay đào hố, phi tang thi thể nạn nhân ở khu vực rừng phi lao gần đó.

Khi thấy con gái không về, gia đình của H. đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. 4 ngày sau (21/7/2020), người dân phát hiện thi thể H. ở khu vực nói trên.

Sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 22/9/2020, Phê được đưa đi giám định tâm thần. Theo kết luận giám định tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, trước 17/6/2020 và tại thời điểm giám định, Phê hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/6/2020, Phê đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

