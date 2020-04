Tử hình kẻ đâm tử vong đại úy công an trong chiều 30 Tết Canh Tý

Bị cáo Đặng Ngọc Giàu (trái) và Đặng Ngọc Minh tại tòa sáng 23-4 - Ảnh: LAN NGỌC

Sáng 23-4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án đâm tử vong một đại úy Công an Cần Thơ gây xôn xao dư luận trong chiều 30 Tết Canh Tý.

Phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) mức án tử hình và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, hai anh em ruột Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu đều có tiền án và nhiều tiền sự.

Khi mãn hạn tù, cả hai không ăn năn hối cải mà tiếp tục có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa phương, nhiều lần bị lực lượng công an phường Thới Bình, quận Ninh Kiều xử phạt hành chính. Từ đó, cả hai tỏ thái độ thù ghét lực lượng công an.

Khoảng 15h40 ngày 24-1-2020 (chiều 30 Tết Canh Tý), đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, cảnh sát khu vực công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) mặc trang phục công an nhân dân đang đứng khóa cửa nhà để đi làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại khu vực đường hoa nghệ thuật Cần Thơ.

Lúc này, Giàu nhìn thấy đại úy Hải nên vào nhà mình lấy cây dao mác đem ra trước cửa nhà, mài dao xuống lề đường rồi tới nhà đại úy Hải vô cớ lớn tiếng thách thức.

Cùng lúc, Minh cũng từ nhà đi qua, giật dao mác trong tay Giàu (lưỡi dao tuột khỏi cán dao). Cả Giàu, Minh và đại úy Hải giằng co lưỡi dao.

Khi Minh cầm được lưỡi dao thì đâm liên tiếp vào người đại úy Hải, còn Giàu dùng cán dao đánh tới tấp vào anh Hải.

Đại úy Hải cố bỏ chạy thoát thân nhưng cả Giàu và Minh vẫn tiếp tục rượt theo, thay nhau đâm, đánh đến khi nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh mới dừng tay.

Sự việc được người dân trình báo cơ quan công an, sau khi gây án, cả Giàu và Minh đã đến cơ quan công an phường Thới Bình đầu thú.

Riêng đại úy Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nhưng đã tử vong trước khi vào viện do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án - Video: LAN NGỌC. Dựng phim: TRÍ NHÂN

Qua điều tra, năm 2012 Đặng Ngọc Giàu bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Đặng Ngọc Minh bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 9 tháng tù về tội "xúc phạm quốc kỳ" vào năm 2013. Trước đó, Minh cũng có 6 tiền sự cho các hành vi như uống rượu bia gây rối trật tự công cộng, làm hư hỏng tài sản, gây thương tích cho thành viên trong gia đình…

Sau khi hi sinh, ngày 25-1-2020, tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu đại úy Nguyễn Thanh Hải. Đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp từ đại úy lên thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải.

Tại tòa sáng 23-4, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo Giàu khai rằng do bị nhắc nhở về những hành động gây rối trật tự nên khi nhìn thấy đại úy Hải, bị cáo mang dao qua nhà đại úy Hải, thấy vậy bị cáo Minh cũng cùng qua. Do tức giận nên đã dẫn đến hành động như vậy.

Tòa nhận định bị cáo Minh sử dụng lưỡi dao đâm nhiều nhát, là người trực tiếp đâm làm bị nạn nhân tử vong. Bị cáo Giàu đã uống nhiều bia rượu mất khả năng nhận thức và là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Minh. Hai bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao trong dư luận cần phải xử phạt nghiêm.

Tác giả: Lan Ngọc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ