Tử hình chồng, chung thân vợ vì buôn bán ma túy

3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 14-1-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) bắt quả tang Trần Thị Thanh Huyền tàng trữ 1 gói ma túy (64,890 gram). Tại cơ quan điều tra, Huyền khai có quen biết với Nguyễn Hải Anh do trước đó cùng bị tạm giam ở Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội).

Chiều 14-1-2021, Huyền gọi điện cho Hải Anh đặt mua ma túy về sử dụng dần. Hải Anh đồng ý và hẹn Huyền đến nhà Hải Anh lấy “hàng”. Đến nơi, Huyền không thấy Hải Anh, chỉ có Hoàng Hoài Nam (chồng Hải Anh nhưng chưa đăng ký kết hôn) ở nhà.

Sau đó, Huyền được Nam đưa cho 1 gói ma túy “đá” trị giá 10 triệu đồng. Nhận số ma túy trên, Huyền cho vào túi quần đi về và khi đến khu vực đường Trần Khát Chân thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

Từ lời khai của Huyền, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam và Hải Anh. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều túi ni lông đựng ma túy với tổng trọng lượng 701,620 gram ma túy loại Methamphetamine.

Theo lời khai của Nam, số ma túy trên do đối tượng mua của người tên là Pính ở tỉnh Lai Châu về bán kiếm lời. Nam không rõ địa chỉ, số điện thoại của Pính vì Nam gặp Pính nhận “hàng” tại bến xe Mỹ Đình. Về phía Hải Anh, cũng thừa nhận Huyền gọi điện đặt mua ma túy của mình. Do đi dự sinh nhật bạn, Hải Anh bảo Huyền đến gặp Nam để giao dịch.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Hoài Nam mức án tử hình, Nguyễn Hải Anh tù chung thân và Trần Thị Thanh Huyền 13 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Tác giả: Chu Dũng

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn