Từ 2020, người lái xe máy vượt đèn vàng có thể bị phạt tiền triệu

Xe máy vượt đèn vàng có thể sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng.

Cụ thể, theo điểm e, khoản 4, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cùng hành vi vi phạm tại điểm c, khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP chỉ với mức phạt là 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi vượt đèn đỏ, đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo Điểm a Khoản, 5 Điều 5 Nghị định 100.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP mức phạt với cùng hành vi theo điểm a, khoản 5, Điều 5 là từ 1.200.000 đến 2.000.000 đồng.

Theo nhận định của một số luật gia, mức xử phạt đối với tài xế vi phạm giao thông có chế tài xử phạt nặng hơn nhiều so với Nghị định cũ. Điều này nhằm tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

Quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ, với tín hiệu đèn giao thông màu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Như vậy, theo quy định này, người điều khiển phương tiện giao thông khi gặp đèn vàng buộc phải dừng lại trước vạch dừng. Do đó, hành vi vượt đèn vàng vẫn được xem là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và bị xử phạt với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.