Truy tố Đường 'Nhuệ' vụ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm

Đường "nhuệ" tiếp tục bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình

Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển Tòa án nhân dân TP Thái Bình để truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ”) về tội "cố ý gây thương tích".

Đường "nhuệ" được xác định có hành vi đánh người giữa trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014. Bị hại trong vụ án này là anh Mai Thế Duy (32 tuổi).

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, giữa Đường "nhuệ" và bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) xảy ra cãi nhau nên Đường "nhuệ" đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý) chạy lại để can ngăn thì bị Đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình, vụ án được làm sáng tỏ sau khi một nhân chứng đã thừa nhận với cơ quan điều tra có những lời khai không đúng sự thật.

Cụ thể, nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Giang (40 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trong các năm 2014, 2015 khai khoảng 7h10 ngày 18/11, bà cùng với bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà Giang.

Bà Giang cho biết tại phòng tiếp công dân Công an phường Trần Lãm không có ai đánh anh Mai Thế Duy. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai trong các ngày 14, 27/4/2020 và các ngày 15, 26/5/2020, bà Giang đã khai lại và cho biết trước đây khai không đúng vì ở nơi khác đến, chỉ có một mình nên thấy sợ hãi, không dám khai sự thật.

Bà Giang khai sự thật là khoảng 7h10 ngày 18/11/2014, bà cùng Nguyễn Xuân Bình (anh của vợ Đường "nhuệ"), bà Lý và anh Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình.

Khi đến nơi, do công an phường đang họp ở tầng 2 nên mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau thì Đường "nhuệ" cũng đến, đi vào trong phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau.

Đường lúc này dùng tay quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường đánh một phát vào mặt. Thấy vậy, bà Giang đã can ngăn và Đường "nhuệ" ra ngoài đi về.

