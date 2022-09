Truy tố cựu hoa hậu trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 2 tỷ đồng của nhân tình

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lã Thị Anh, 32 tuổi, quê Tp.Hà Nội, đăng ký thường trú tại quận 7, Tp.HCM về tội Trộm cắp tài sản.

Một ngày giữa tháng 9, anh N.M.T, 24 tuổi, ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM đến công an trình báo về việc chiếc đồng hồ Rolex Daytona Platinum có giá hơn 2 tỷ đồng bị kẻ gian đánh tráo.

Do xác định vụ mất tài sản có giá trị lớn, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tp.HCM điều theo đúng thẩm quyền.

Giữa tháng 9/2021, các trinh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải ảnh chiếc đồng hồ hiệu Rolex rất giống với chiếc đồng hồ mà anh T. trình báo bị mất.

Lần theo hình ảnh này, trinh sát phát hiện T.V.T, 31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM cũng đang rao bán chiếc đồng hồ Rolex với giá cao.

Làm việc với công an, T.V.T cho biết, là người quen của Lã Thị Anh, 31 tuổi, ngụ quận 7, Tp.HCM. Người này khai, chiếc đồng hồ Rolex là do Lã Thị Anh đưa cho nhờ đánh bóng, cầm cố và sau đó rao bán trên mạng.

Sau khi xác minh mối quan hệ giữa anh T. và Lã Thị Anh, cũng như tìm hiểu về chiếc đồng hồ Rolex là của T. trình báo bị mất, công an tiến hành bắt giữ Lã Thị Anh để điều tra.

Theo lời khai của Lã Thị Anh và các đối tượng liên quan, sau khi trộm được chiếc đồng hồ Rolex của bạn trai, Lã Thị Anh đưa cho T.V.T cầm cố được gần 1 tỷ đồng. Lã Thị Anh lấy 970 triệu đồng; số tiền còn lại trả công cho T.V.T..

Sau đó, Lã Thị Anh tiếp tục nhờ T.V.T làm mới chiếc đồng hồ để rao bán được giá hơn. T.V.T liên lạc với Đ.T.H nhờ làm đẹp, đánh bóng đồng hồ Rolex để rao bán với giá cao. H. báo giá đánh bóng là 9,2 triệu đồng, nếu đồng ý sẽ chi hoa hồng cho T.V.T 2 triệu đồng.

Ngày 16/9, T.V.T mang đồng hồ Rolex đến cho H.. Sau đó, H. mang chiếc đồng hồ này cho thợ sửa đồng hồ tên P.H.P đánh bóng với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 18/9, P. gửi hình ảnh chiếc đồng hồ do người này đã đánh bóng cho bạn là M.T.K.. Anh K. thấy chiếc đồng hồ đẹp nên đăng lên Facebook. Đây cũng chính là manh mối để các trinh sát PC02 lần ra được vụ đánh tráo đồng hồ tinh vi của Lã Thị Anh.

Tại cơ quan điều tra, Lã Thị Anh khai có quen biết với anh N.M.T qua mạng xã hội Facebook vào khoảng tháng 8/2021. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau.

Một tuần sau, anh T. đến chung cư ở phường Tân Hưng, quận 7 để gặp và tặng quà cho Lã Thị Anh. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng khăng khít. Anh T. mời Lã Thị Anh qua nhà mình chơi và ngủ lại.

Tại đây, anh T. giới thiệu cho Lã Thị Anh bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của mình. T. khoe mình thích nhất chiếc đồng hồ Rolex Daytona được mua giá 2 tỷ đồng.

Một thời gian ngắn sau, giữa anh T. và Lã Thị Anh xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Lúc này, Lã Thị Anh nảy sinh ý định đánh tráo chiếc đồng hồ của anh T. rồi chia tay.

Để thực hiện kế hoạch, Lã Thị Anh lén chụp ảnh, gửi nhờ bạn bè tìm mua chiếc đồng hồ nhái chiếc Rolex của người yêu giá 13,5 triệu đồng rồi chờ thời cơ ra tay.

Ngày 11/9, khi thấy anh T. có lời xin lỗi, Lã Thị Anh vờ chấp nhận để tìm cơ hội đến nhà người yêu thực hiện mưu đồ. Đêm đó, trong lúc người yêu ngủ say, Lã Thị Anh lén đánh tráo đồng hồ giả vào bộ sưu tập, lấy đồ thật cất giấu.

Sáng hôm sau, Lã Thị Anh tìm cớ gây sự, giận dỗi chia tay anh T., rồi mang chiếc đồng hồ đi thế chấp được 1 tỷ đồng. Vài ngày sau, trong lúc lau chùi bộ sưu tập, anh T. phát hiện đồng hồ là hàng giả nên đến công an trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lã Thị Anh thừa nhận hành vi của mình. Về lý do đánh tráo đồng hồ tiền tỷ, Lã Thị Anh cho biết, do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo Forex nên trộm đồng hồ Rolex bán lấy tiền trả nợ.

Trong vụ án này, T.V.T. và một số cá nhân khác được xác định có liên quan. T.V.T khai không hay biết chiếc đồng hồ Rolex mà Lã Kỳ Anh cầm cố cho mình là do nghi can này trộm được mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM không xử lý.

Lã Thị Anh còn được biết đến với một tên khác là Lã Kỳ Anh, SN 1990 tại Tp.Hà Nội, hiện đăng ký thường trú tại quận 7, Tp.HCM. Lã Thị Anh từng theo học tại Khoa Sản xuất phim ở New York (Mỹ), từng tham gia các cuộc thi về diễn xuất và tiết lộ có niềm đam mê dành cho điện ảnh, mong muốn được góp mặt trong các dự án phim hành động vì từng học Taekwondo. Năm 2018, Lã Thị Anh đăng quang “Miss Vietnam Continents 2018” diễn ra tại Mỹ và trở thành gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn