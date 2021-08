Truy nã nữ giám đốc lừa bán dự án "đểu" cho nhiều người

Chiều 29/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà, có trụ sở ở TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi nói trên.

Liên quan đến vụ án, công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Phương (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1992, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Hồ Sỹ Thường (sinh năm 1985, ngụ TP Bà Rịa, Giám đốc Công ty bất động sản Xuân Anh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương).

Các lô đất nền trong dự án "Khu dân cư số 1 Tây nam thị trấn Long Điền".

Theo điều tra ban đầu, bà Hà đã chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "Khu dân cư số 1 Tây nam thị trấn Long Điền" (tại huyện Long Điền) do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư, thông qua mua đấu giá từ ngân hàng và nhận chuyển nhượng từ Công ty Ô Cấp.

Quá trình mua bán, chuyển nhượng, bà Hà không trực tiếp đứng ra giao dịch mà ủy quyền, viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phương, Hạnh và Thường để 3 người này đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác. Khi thu được tiền của khách hàng thì 3 người này sẽ chuyển cho bà Hà.

Được Hà ủy quyền, Thường đã đổi tên dự án "Khu dân cư số 1 Tây nam thị trấn Long Điền" thành "Long Hải GOLDEN SEA" rồi rao bán.

Ngày 10/5/2019, thông qua Thường, ông Hoàng Văn T. (quê Đồng Nai) đã ký hợp đồng mua 10 nền đất thành phẩm với giá hơn 6,5 tỉ đồng và đặt cọc một tỉ đồng.

Phương và Hạnh là người đứng ra trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng với ông T. và cam kết trong vòng 120 ngày sẽ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng các lô đất.

Tuy nhiên, sau khi đặt cọc thì ông T. mới phát hiện các nền đất đã mua không thể có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể chuyển nhượng vì chưa xây dựng xong hạ tầng, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Sau đó, ông T. đã yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, nhưng các đối tượng cho rằng ông này đã vi phạm thỏa thuận hợp đồng giữ chỗ sản phẩm nên đã chiếm đoạt số tiền cọc một tỉ đồng.

Dù chưa giải quyết xong tranh chấp với ông T. nhưng đến giữa tháng 6/2019, các đối tượng đã bán 10 nền đất của ông T. đã mua cùng các nền đất khác của dự án cho nhiều người khác.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Hà, Hạnh, Phương và Thường bằng các thủ đoạn đưa ra thông tin không đúng sự thật về pháp lý của dự án "Khu dân cư số 1 Tây nam thị trấn Long Điền" để chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất tại dự án này cho nhiều khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 7.6 tỉ đồng.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí