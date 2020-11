Truy nã Mười Tường vụ vận chuyển 51kg vàng, khám xét đồng loạt nhiều nơi

Sáng 29/11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho báo NLĐ biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 qua biên giới, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966; trú tại xã Kiến An, huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã 5 đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường); Lê Thị Bạch Vân; Nguyễn Hữu Phước (SN 1989; ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Võ Văn Trung (SN 1980; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986; ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) Lê Thị Bạch Vân. Ảnh: NLĐ

PLO cho hay, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét đồng loạt 15 địa điểm, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phương Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang; số điện thoại 02963.843.138.

"Công an An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và quyết tâm bắt tất cả những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật" - đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.

