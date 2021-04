Truy bắt tội phạm ma tuý, 2 chiến sỹ công an bị thương

Đối tượng Và A Dếnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin từ Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, trước đó, ngày 25/4, tại địa phận xã Co Tòng (huyện Thuận Châu), Công an huyện Thuận Châu chủ trì phối hợp với Công an xã Co Tòng, Pá Lông đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng là Và A Dếnh (SN 1978, trú tại bản Tịa Tậu, xã Pá Lông) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Vật chứng thu giữ gồm 1 bánh mầu trắng (nghi là heroin), 761 viên ma túy tổng hợp, 41 viên đạn AK và một số tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Khi bị phát hiện, Dếnh đã chống trả, tấn công lại tổ công tác làm cho 2 chiến sỹ công an là Thiếu úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995) và Thượng úy Vừ A Tú (SN 1992), đều là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Thuận châu bị thương.

Đối tượng Dếnh sau đó bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ thành công sau đó đưa về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi phạm pháp.

Ngày 27/4, Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 chiến sỹ công an bị thương khi đấu tranh với tội phạm ma túy.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn