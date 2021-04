Trương Thị May tiếc nuối vì hai lần lỡ hẹn Hoa hậu Trái đất

Từng hai lần được mời đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth- Hoa hậu Trái đất (năm 2009 và năm 2011), Á hậu Trương Thị May đã lỗi hẹn với cuộc thi này. 10 năm sau, Trương Thị May được mời làm giám khảo cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2021, duyên nợ của cô và cuộc thi hoa hậu đầy ý nghĩa này vẫn chưa dứt.

Xuất hiện tại buổi công bố cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2021 - Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2021 diễn ra ở Đà Lạt, Á hậu Trương Thị May gây ấn tượng mạnh với truyền thông khi “đánh lẻ” diện bộ áo dài truyền thống, bên cạnh loạt mỹ nhân Việt xúm xính váy đầm quyến rũ. Sự khác biệt của Trương Thị May vừa nhận được sự chú ý lại gợi đến danh hiệu “Người đẹp ăn chay trường đẹp nhất châu Á” mà cô từng được vinh danh.

Trương Thị May mặc giản dị tại họp báo Miss Earth.

Tại buổi công bố cuộc thi, Á hậu Trương Thị May vinh dự là một trong số những giám khảo sẽ “cầm trịch” cuộc thi này. Mặc dù đã có thâm niên cử hàng loạt người đẹp dự thi, nhưng đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam được tổ chức. Trước đây, các người đẹp đại diện Việt Nam đều được cấp phép bởi một danh hiệu từ cuộc thi khác, hoặc được chỉ định tham dự. Trương Thị May cho biết, cô rất tiếc nuối khi hai lần từ chối dự thi Miss Earth. Đây có lẽ là một trong những sự kiện quan trọng mà cô đã bỏ lỡ trong sự nghiệp của mình. Bởi Miss Earth là một trong những cuộc thi quy mô, lịch sử và ý nghĩa nhất hiện nay.

“Miss Earth là cuộc thi vô cùng ý nghĩa, nó tôn vinh hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần cùng nhân loại bảo vệ hành tinh xanh và Việt Nam cũng là một trong những nơi chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Vì vậy, May tin cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2021 sẽ tiếp tục với những hiến chương ý nghĩa đó, tìm ra những nhan sắc, những đại sứ bảo vệ môi trường, góp tiếng nói cùng năm châu chung tay vì một hành tinh xanh. Được vinh dự là ban giám khảo, May sẽ cố gắng quan sát và tìm ra những gương mặt xứng đáng để tiếp tục đại diện cho vẻ đẹp, tri thức và hành động của Việt Nam cùng tham gia hoạt động môi trường tại cuộc thi Miss Earth 2021 sắp tới…”, Trương Thị May chia sẻ.

Dàn người đẹp hội tụ.

Ngoài Trương Thị May, một số người đẹp khác cũng sẽ trở thành giám khảo cuộc thi này. Trương Thị May là người đẹp có “duyên nợ” đặc biệt nhất với Miss Earth. Năm 2009 cô nhận lời tham dự cuộc thi, tuy nhiên tai nạn bất ngờ ở chân đã khiến cô không thể tham dự cuộc thi.

Tuy nhiên, Trương Thị May vẫn bay sang Philippines với tư cách khách mời đến xem đêm chung kết. Đó là một hậu ái lớn lao mà ban tổ chức dành cho đại diện Việt Nam lúc đó. Đến năm 2011, Trương Thị May tiếp tục là ứng viên được đề cử dự thi Miss Earth 2011 tại Philippines. Tuy nhiên, do vướng lịch trình đóng phim đã ký hợp đồng nên Trương Thị May đành lỗi hẹn. Đúng 10 năm sau, Trương Thị May lại có cơ hội tham gia cuộc thi này với vai trò là giám khảo cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2021, tìm kiếm đại diện Việt Nam dự thi cuôc thi Miss Earth 2021./.

Tác giả: Tố Uyên

Nguồn tin: vov.vn