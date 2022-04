Trường nghề hơn 100 tỷ ở Nghệ An thi công hơn 10 năm vẫn dang dở

Dự án công trình Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có tổng vốn đầu tư cả 3 giai đoạn hơn 100 tỷ đồng, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với mục tiêu thu hút, đào tạo lao động có tay nghề phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành trường có thể đáp ứng được nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh.