Trưởng công an xã bị hai anh em ruột tấn công

Pháp luật

Bị khống chế do có hành vi chống người thi hành công vụ, Quàng Văn Thương (Điện Biên) đã dùng gạch đá tấn công trưởng công an xã; nghe tin em trai bị bắt, Quàng Văn Dương đến trụ sở công an xã tấn công công an.