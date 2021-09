Trường chi sai tiền tỷ, giáo viên 'khóc mếu' vì bị giao đi đòi

Giáo viên các trường mầm non ở huyện Ea H’leo đến nhà học sinh 3 năm trước để truy thu lại tiền chi sai

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến sự việc nêu trên do UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường mầm non thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bỏ khoản hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh cấp học này (hiệu lực từ 20/2/2018), nhưng từ tháng 3 đến tháng 5/2018, huyện Ea H’leo vẫn hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non từ 3-5 tuổi với số tiền 130 nghìn đồng/tháng/trẻ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vũ Văn Hóa - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận, có 17 trường học vẫn chưa hoàn trả tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non sai quy định.

“Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện để thu hồi số tiền gần 1,2 tỷ đồng, chi sai từ năm 2018. Hiện tại việc truy thu rất gian nan bởi nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn và những học sinh trước đó giờ đã chuyển trường”, ông Hóa nói.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, Nghị định 06/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 20/2/2018, tại sao từ tháng 3 đến tháng 5/2018 huyện vẫn duyệt chi khoản tiền trên? Ông Hóa giải thích, nghị định có hiệu lực thời điểm đó nhưng đến tháng 5/2018, huyện mới nhận được chỉ đạo từ tỉnh. Do đó, Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện vẫn chi theo quy định trước đó đã được duyệt.

Theo lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea H’leo, thời điểm nắm bắt được Nghị định số 06 thì các trường đã chi 3 tháng tiền ăn cho trẻ. Sau khi xảy ra sự việc, phòng này đã yêu cầu các trường phải truy thu và nộp lại số tiền đã chi trước đó vào hạn cuối ngày 15/9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc truy thu này vẫn chưa hoàn thành vì vướng nhiều khó khăn, thời gian xảy ra sự việc đã lâu.

Một phụ huynh có con trước đó học Trường mẫu giáo Ea Wy than thở: “Giờ mỗi ngày, giáo viên trường cũ của con đến nhà đòi lại tiền 3 năm trước con tôi học, tôi chỉ biết hứa hẹn… khi nào có sẽ trả. Con tôi đã lên lớp 4, trong thời điểm dịch dã này, gia đình gặp nhiều khó khăn khi phải mua sách vở, thậm chí phải vay tiền để mua laptop cho con học online, lấy đâu tiền nữa mà trả”.

Trong khi đó, một giáo viên mầm non huyện Ea H’leo nói như sắp khóc: “Bây giờ chúng tôi phải rà soát danh sách và tìm nhà của các phụ huynh ở tận các thôn buôn, nhờ họ trả lại tiền. Nếu nắm trước được Nghị định 06 thì chúng tôi đã không chi sai. Do sự chậm trễ từ cấp trên nên mới ra nông nỗi này”.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo Tiền Phong