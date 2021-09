Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương chính thức đi vào hoạt động với hàng nghìn hộ kinh doanh

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương chính thức đi vào hoạt động

Đình A, khu vực kinh doanh các mặt hàng quần áo, dày dép, hàng hóa mỹ phẩm và tất cả các mặt hàng tiêu dùng tại Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Hải An, Đô Lương đã có hàng trăm hộ kinh doanh nhộn nhịp. Khu đình này có 560 sạp hàng kinh doanh đã cơ bản khép kín. Chính thức vận hành sử dụng mới 3 ngày, hiện đã có trên 90% số tiểu thương chuyển đến đến kinh doanh ở địa điểm mới. Số người dân đến chợ mới để mua sắm rất đông đúc và đều cảm nhận được sự thuận lợi và khang trang của 1 ngôi chợ mới, hiện đại.

Tại Đình A, nhiều hộ đã triển khai kinh doanh các mặt hàng

Nằm ở trung tâm huyện, sát với quốc lộ 7, hệ thống đường giao thông ra vào rộng rãi nên rất thuận tiện cho việc bán buôn của nhân dân. Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương có cơ sở hạ tầng, vật chất rất khang trang, sạch đẹp, quản lý bài bản tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh ngày càng phát triển và ở đây đang trở thành 1 chợ đầu mối tiêu thụ hàng hóa, nông sản rất lớn.

Các hộ kinh doanh từ chợ Thương mại cũ đã chuyển về kinh doanh tại chợ mới.

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương có tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch 3,44 ha, gồm 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt cao 3 – 5 tầng. Dự án đã được Sở Xây dựng, Công an PCCC tỉnh nghiệm thu đảm bảo điều kiện đưa dự án vào khai thác sử dụng. Ngay sau khi vận hành hoạt động, Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đăng kí kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, đến các thực phẩm thiết yếu, tươi sống. Trong đó, các hoạt động bán sỷ rau củ quả hoạt động từ 2h sáng. Ban quản lý chợ đã huy động lực lượng duy trì nghiêm công tác quản lý, an ninh trật tự và kiểm soát an toàn dịch bệnh COVID-19. Để động viên hỗ trợ cho các tiểu thương thuận lợi trong việc khai trương và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 HTX Hải An Đô Lương đã quyết định hỗ trợ mỗi hợp đồng đã chuyển ra kinh doanh tại khu vực đình A số tiền 2 triệu đồng

Ông Nguyễn Công Hải – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng chợ Hải An Đô Lương trao 2 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi hộ ra kinh doanh. Ảnh: Huy Khôi

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương hoạt động không chỉ tạo thuận lợi buôn bán cho các tiểu thương, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đô Lương. Đây chính là bước đột phá trong việc phát triển dịch vụ thương mại trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện để nhân dân Đô Lương giao lưu kinh doanh phát triển dịch vụ hàng hóa trong thời kỳ phát triển mới

Tác giả: Huy Khôi

Nguồn tin: doluong.gov.vn