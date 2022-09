Trung Quốc bán i14 Pro Max giống hệt iPhone 14 Pro Max có 1,7 triệu đồng

Tại sự kiện Far Out của Apple vào đầu tháng này, công ty đã giới thiệu Apple Watch 8, tai nghe AirPods Pro 2 cùng dòng iPhone 14 mới nhất. Loạt iPhone 14 bao gồm 4 mẫu iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max. Giá khởi điểm của iPhone 14 là 799 USD, trong khi của iPhone 14 Pro Max là 1.099 USD.



Giờ đây, bản sao iPhone 14 Pro Max đã xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc với thiết kế giống hệt bản gốc, thậm chí người dùng không thể nhận ra sự khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Bản sao iPhone 14 Pro Max có tên i14 Pro Max này đi kèm màn hình 6,51 inch, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ kết nối 4G và được bán với giá 720 USD. Ngoài ra, mặt sau của điện thoại cũng chỉ đi kèm camera kép với độ phân giải 8 MP và 5 MP, trong khi của iPhone 14 Pro Max là ba camera.



Theo danh sách trên nền tảng bán lẻ của Trung Quốc, phiên bản hàng đầu của sản phẩm này sẽ có màn hình 6,8 inch tốc độ làm mới 120 Hz, chip Dimensity 9000, RAM 16 GB, bộ nhớ trong đến 1 TB và pin dung lượng 7.800 mAh.



Dĩ nhiên, với thông số kỹ thuật này, i14 Pro Max không thể đủ sức cạnh tranh về hiệu suất so với iPhone 14 Pro Max. Chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple trang bị chip A16 Bionic mạnh mẽ với 6 lõi CPU cho hình ảnh chuyển động mượt mà, cùng Dynamic Island hấp dẫn. Máy đi kèm bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mạnh mẽ nhằm hỗ trợ phần cứng máy ảnh mới trang bị cảm biến lên đến 48 MP./.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: Báo VOV