"Trùm" bán lẻ nuốt chửng 47 viên ma túy tổng hợp vào bụng khi bị bắt

Thời gian gần đây, tụ điểm bán lẻ ma túy của Trần Thị Lý (SN 1984), trú tại xóm Tân Vịnh, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hoạt động ngày càng tinh vi, gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn. Hàng ngày có nhiều “con nghiện” từ nhiều địa phương đến đây giao dịch, mua bán ma túy. Do vậy, chính quyền và người dân địa phương vô cùng bất an, phẫn nộ nhưng không biết làm cách nào để dẹp bỏ.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã nhiều lần tổ chức lực lượng bị mật theo dõi để bắt quả tang Trần Thị Lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức theo dõi, bắt giữ Lý đều không thực hiện được, bởi đối tượng hết sức khôn ranh, ma mãnh, có nhiều cách thức đối phó với lực lượng Công an khi bị phát hiện hoặc bắt giữ.

Trần Thị Lý và số ma tuý đối tượng nuốt vào bụng!.

Để thực hiện việc giao dịch ma túy tại nhà, Lý tổ chức xây dựng bờ rào bê tông xung quanh nhà hết sức kiên cố, tạo thành một boong ke vững chắc, rất khó tiếp cận. Thêm vào đó, xung quanh nhà đối tượng lắp đặt nhiều camera có độ nét cao, có tia hồng ngoại soi chiếu vào ban đêm. Trong nhà đối tượng nuôi nhiều chó dữ, sẵn sàng tấn công nếu phát hiện người lạ đột nhập.

Đáng chú ý, về ma túy, Lý chia nhỏ thành nhiều túi nhỏ, cất giấu ở nhiều nơi khác nhau, chỉ giữ lại đủ số ma túy khi có người đặt mua. Ngoài ra, việc thực hiện giao dịch mua bán ma túy của đối tượng cũng hết sức kín đáo và chỉ giao dịch với những người quen, đối với người lạ ả tuyệt đối không giao dịch....

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 20h, ngày 13/5/2021, khi Trần Thị Lý đang giao dịch ma túy thì các trinh sát bất ngờ ập vào. Trong con hoảng loạn, Lý đã kịp cho gói ma túy trên tay vào miệng rồi nuốt chửng.

Trước tình hình trên, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, kết hợp hành vi nuốt gói ni long chứa ma túy vào bụng, ban chuyên án quyết định đưa đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh. Dù vậy, tại cơ quan điều tra, ban đầu Lý vẫn kiên quyết không thừa nhận hành vi phạm tội.

Chỉ đến khi cơ quan điều tra phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành “xổ ruột” đối tượng, qua đó thu được gói ma túy, bên trong có chứa 47 viên ma túy tổng hợp, thì đối tượng mới cúi đầu nhận tội. Được biết, Trần Thị Lý từng có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: baovephapluat.vn