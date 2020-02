Trục vớt xác cá voi 10 tấn dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Vào 14h ngày 28/2, trong quá trình đánh bắt trên biển, ngư dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xác một con cá voi nặng hơn 10 tấn trôi dạt cách bờ biển thuộc xã này khoảng 1km.

Xác cá voi được ngư dân móc dây vào thuyền kéo vào bờ biển.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Cương Gián đã phối hợp với người dân, tổ chức trục vớt, đưa xác con cá voi vào bờ.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch xã Cương Gián, xác cá nặng khoảng hơn 10 tấn, dài 12m, đang trong quá trình phân hủy. Người dân nhận định, có khả năng con cá này chết cách đây khoảng 1 tuần. Những ngư dân ở địa phương này cho hay, đây là một loài cá voi lớn, thường gọi là cá “Ông”.

Cận cảnh xác cá voi 10 tấn.

Hiện chính quyền cùng người dân đang thuê phương tiện để tiến hành chôn cất xác cá voi nói trên theo phong tục địa phương.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin