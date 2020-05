Trồng 12 loại cây phong thủy này trước cổng nhà để chiêu tiền tài

Những lưu ý khi chọn cây phong thủy trồng trước nhà

Khoảng không gian phía trước nhà (tiền sảnh) là nơi lưu thông sinh khí quan trọng của toàn bộ ngôi nhà. Chính vì vậy, để không cản trở vượng khí đi vào cửa chính, khi lựa chọn cây trồng trước nhà, gia chủ cần lưu ý những điểm sau:

– Không nên trồng các cây cổ thụ trước nhà vì cành lá xum xuê sẽ che hết ánh sáng làm ngôi nhà thiếu dương khí, tối tăm, bất lợi cho chủ nhân.

– Trường hợp không thể chặt bỏ cây cổ thụ lâu năm trước nhà, gia chủ cần phải cắt tỉa bớt cành lá và hóa giải bằng cách thắp đèn sáng trước nhà.

– Không nên để cây trồng trước nhà bị khô héo và chết dần. Bởi nhiều người tin rằng cây xanh thì khí vượng, cây hao thì vận suy. Nếu không may cây chết phải trồng thay thế bằng cây khác để gia chủ không phải sống cô đơn hoặc chịu nhiều điều buồn đau.

Các loại cây phong thủy trồng trước nhà như:

Có thể nói cổng chào và toàn bộ khu vực tiền sảnh là nơi quan khách bước tới đầu tiên khi ghé thăm ngôi nhà. Nhìn vào không gian này, người ta có thể đánh giá phong cách thẩm mỹ, thậm chí là tính cách của gia chủ. Chủ nhân của ngôi nhà cũng có thể tận dụng khoảng không gian này để giúp phong thủy trong nhà tốt hơn bằng cách trồng các loại cây cảnh thích hợp sau:

1.Cây cau cảnh mang lại may mắn tài lộc

Cây cau cảnh có rất nhiều ưu điểm phù hợp khi trồng trước nhà: thân cây mảnh mai, thẳng tắp, không ngăn cản ánh sáng và những làn gió mát lành thổi vào nhà. Lá cây cau cảnh ít rụng không làm ảnh hưởng đến cảnh quan trước nhà.

Trồng cây cau cảnh trước cổng nhà mang lại may mắn tài lộc

Theo quan niệm của cha ông ta, cây cau cảnh còn có tác dụng tăng cường dương khí, giảm âm khí từ đó mang đến may mắn cho chủ nhân. Với dáng thẳng, vững chãi, cây cau cảnh chính là loại cây đem lại sự bình yên và an toàn cho toàn bộ ngôi nhà. Hãy thêm ngay loại cây này vào danh sách lựa chọn của bạn nhé!

2.Cây dừa cảnh

Cũng giống như cau cảnh, dừa cảnh có tác dụng đem đến may mắn, giúp công việc làm ăn của gia chủ thêm thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc. Đặc biệt, những tàu lá của cây dừa cảnh có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ những chất độc hại từ đó mang tới môi trường sống trong lành, an toàn cho gia chủ và người thân.

Một ưu điểm nữa khiến dừa cảnh được nhiều người lựa chọn trồng trước nhà chính là loại cây này rất dễ chăm sóc. Dừa cảnh không kén đất trồng. Muốn cây xanh tốt quanh năm, gia chủ chỉ cần tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ 2 lần/năm.

3.Các loại cây thuộc họ tre, trúc mang lại vượng khí lớn

Trong tâm thức của nhiều người tre, trúc chính là hai loại cây biểu tượng cho sự ngay thẳng và uy phong. Hình dáng thân tre, thân trúc thanh mảnh, cao ráo và chia nhiều đốt. Theo phong thủy, hai loại cây này mang trong những tố chất cốt lõi của người quân tử, kiên trung bất khuất dù gặp mưa gió bão bùng. Chính vì vậy, tre và trúc có khả năng xua đi rủi ro, đem lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài những loại cây thuộc họ tre, trúc thường thấy, gia chủ có thể chọn trồng thủy trúc trước nhà. Đây là loại cây mang lại giá trị thẩm mỹ cao trong trang trí đồng thời tốt cho phong thủy của ngôi nhà.

4.Cây ngũ gia bì

Theo phong thủy, cây ngũ gia bì đem lại sự trường thọ, may mắn. Hơn thế nữa loại cây này còn mang lại nhiều tác dụng bất ngờ trong y học. Những nhánh lá xanh mướt của ngũ gia bì có khả năng hấp thụ nhiều loại khí độc và xua đuổi muỗi. Chính vì vậy, ngũ gia bì luôn nằm trong danh sách những loại cây trồng trước nhà được nhiều gia đình lựa chọn nhất, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

5.Cây cam và chanh mang lại sung túc

Nhắc đến cam và chanh, hầu hết ai trong chúng ta đều cho rằng đây là hai loại cây ăn quả, thích hợp trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên cam và chanh cũng là những loại cây rất thích hợp để trồng trước nhà. Bởi lẽ, hai loại cây này thường xuyên cho nhiều trái tròn xoe, nặng trĩu cành; biểu tượng cho sự viên mãn, tài lộc, thịnh vượng.

Nếu lựa chọn trồng cam, chanh tại tiền sảnh, gia chủ nên trồng ở hướng Đông Nam – hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Cây càng sai quả càng mang lại đại cát, đại lợi.

Theo quan niệm của người xưa các loại quả chanh và cam khi chín đều có màu vàng óng. Chữ “cam” được phát âm là “kim”, tượng trưng cho vàng. Một cây cam vàng rực trước nhà vào dịp đầu năm sẽ mang lại tài lộc giống như chậu quất trưng trong nhà ngày Tết.

6. Cây hoa hòe

Các cụ xưa có câu “một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Một cây hoa hòe tươi tốt không chỉ đem đến sự giàu sang phú quý mà còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trên con đường tiến thủ.

Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc

Xét về mặt y học, cây hòe có rất nhiều công dụng: lá và hạt dùng để làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà uống. Hạt hòe có giúp sáng mắt, bổ não, mọc tóc, kéo dài tuổi thọ, ích khí. Bởi vậy, nói cây hòe là loài thực vật có lợi ích sức khỏe và kéo dài tuổi thanh xuân và đem may mắn là điều dễ hiểu.

7. Cây vạn niên thanh có nhiều vượng khí

Đặc điểm của cây vạn niên thanh chính là dáng cây leo, uốn lượn mềm mại. Khi trồng loại cây này tại cổng chào và tường bao sẽ tạo nên nét yên bình, khiến gia chủ có cảm giác thư thái, thoải mái và thân thuộc khi bước vào ngôi nhà.

Vạn niên thanh còn là vị thuốc quý trong Đông y vì có khả năng giải độc, thanh nhiệt, chữa vết rắn cắn, suy nhược cơ thể, đinh nhọt, bạch hầu…. Vì thế, lựa chọn trồng cây vạn niên thanh trước nhà là vô cùng sáng suốt. Bởi ngoài ý nghĩa phong thủy, cây còn giúp tăng cường sức khỏe của gia đình. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng cây vạn niên thanh là loại cây trồng hấp thụ được Fomaldehyde trên 75% và các khí độc khác. Cây như một chiếc điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà.

8. Cây thiết mộc lan

Theo phong thủy cây cảnh, thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

Thêm vào đó thiết mộc lan có khả năng khử độc gây ra bởi hiệu ứng nhà kính, các khí do sử dụng điều hòa lâu ngày, đem lại bầu không khí trong sạch có lợi cho sức khỏe. Cây có dáng vẻ màu mỡ với sắc lá xanh bóng, rìa lá vàng tươi, sinh động giàu sức sống. Đặc biệt, lá thiết mộc lan xanh quanh năm nên rất tốt trong phong thủy. Trồng thiết mộc lan trước cửa nhà là lựa chọn vô cùng đúng đắn.

9. Cây đại lộc

Dường như tên cây đã nói lên tất cả. Cây đại lộc trong phong thủy thể hiện sự thịnh vượng, tài lộc; giúp sản sinh và điều hòa những dòng năng lượng tích cực trong khuôn viên ngôi nhà. Với dáng thế độc đáo, tán lá xòe tròn tứ phía, cây đại lộc sẽ giúp cho không gian tiền cảnh trở nên sinh động và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Ngoài tên đại lộc, cây còn có nhiều tên gọi khác như Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi…Tên gọi nào cũng nói lên ý nghĩa phong thủy của loại cây cảnh này.

10. Cây hoa đào cây trồng trước nhà xua đuổi tà ma

Theo phong thủy, cây đào là cây hội tụ tinh hoa ngũ hành, có khả năng xua đuổi bạch quỷ đem lại cuộc sống bình an, yên lành cho gia chủ. Đặc biệt các gia đình có con cái đang trong độ tuổi đi học hoặc có con nhỏ nên trồng đào trước cửa nhà để con cái thông minh, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Sắc đỏ, sắc hồng của hoa đào cũng là điềm báo may mắn, an khang trong năm mới. Các thế đào khác nhau cộng thêm đường nét chắc khỏe và sự chai sần của vỏ cây cũng mang lại nhiều điều tốt lành khác nhau cho gia đình.

11. Hoa mộc lan cây hoa bóng mát đẹp trồng trước nhà

Hoa mộc lan chính là một trong số rất ít những giống hoa mang lại sự vượng tài, vượng lộc cho gia chủ. Tại nhiều nước Đông Âu và Châu Á, hoa mộc lan được nhiều gia đình trịnh trọng trồng tại vị trí đẹp nhất trước nhà. Bởi lẽ cây cho hoa đẹp, độc đáo, màu sắc hài hòa và hương thơm dễ chịu. Những năm gần đây tại Việt Nam, có thể nói “mộc lan” là loại cây được nhiều người “săn lùng” và tìm mua số 1. Cây không chỉ đem lại vẻ vương giả quyền quý mà còn có nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

12. Hoa sen đất hoa đẹp trồng trước nhà may mắn

Bạn có thể bắt gặp loại cây thiện lành này tại nhiều đền, chùa, miếu mạo. Sen đất thuộc loại cây thân gỗ lâu năm, cành tàn vững trắc. Cây cho hoa có màu trắng thuần khiết cùng với hương thơm dịu nhẹ. Nếu muốn gia đình có cuộc sống an nhiên, sung túc, vượng khí, vượng tài hãy thử trồng một cây sen đất trước nhà.