Trình Quốc hội hai dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát, nên đề nghị Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; tuy nhiên vẫn có dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Cường, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp tới là 20 ngày, họp phiên trù bị và khai mạc vào 23/5, dự kiến bế mạc vào 17/6, dự phòng ngày 18/6.

Về dự kiến chương trình kỳ họp, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến 3 dự án: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Trong đó, hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về 3 dự án luật này; đồng thời khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng 3 luật để trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Cùng với đó, Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án: Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, đối với 2 dự án: Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị cho ý kiến (hiện dự kiến chương trình đã bố trí 2 nội dung này); hồ sơ tài liệu của 5 dự án đã được Chính phủ gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, ông Cường cho biết, đã có văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quyết định chưa xem xét việc bổ sung dự án vào chương trình năm 2022 để Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Đối với Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ủy ban Thường vụ đã thống nhất không ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này, mà đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 3.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Với Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa đã được bố trí trong dự kiến chương trình kỳ họp. Tuy nhiên, chiều 21/4, Ủy ban Thường vụ mới xem xét nội dung này. “Căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3”, ông Cường lưu ý.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội rà soát về thời gian khai mạc, bế mạc, thứ tự, dung lượng hợp lý cho từng nội dung; tiếp tục rà soát danh mục các báo cáo của các cơ quan liên quan, tinh thần là tiết kiệm thời gian nhưng nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đối với việc tổ chức kỳ họp tập trung, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chúng ta tự tin nhưng không được chủ quan, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, công tác thông tin truyền thông, bảo đảm an toàn cho kỳ họp…

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong