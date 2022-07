Triệu hồi hơn 1.000 xe Mercedes GLC do hệ thống điện bị ăn mòn

Nhà sản xuất ô tô của Đức lần đầu nhận được thông tin về vấn đề này vào tháng 9/2020, khi một khách hàng bên ngoài Mỹ phàn nàn rằng xe của họ đột ngột dừng khi đang lái. Công ty đã điều tra và phát hiện vấn đề tương tự cũng xảy ra ở các mẫu xe được sản xuất tại các nhà máy lắp GLC và E-Class. Vì những sự cố này xảy ra trên các phiên bản và nhà máy khác nhau, nên Mercedes xác định rằng vấn đề không xuất phát từ lỗi kỹ thuật mà có thể từ nhà cung cấp dây điện.

Cuối cùng, Mercedes phát hiện ra rằng, dây điện truyền động đã bị đặt sai vị trí trong một số phương tiện nhất định. Điều đó khiến cho hệ thống này tiếp xúc liên tục với trục truyền động phía trước. Dần dần theo thời gian, việc tiếp xúc này tạo ra sự ăn mòn trên dây dẫn và cuối cùng dẫn đến mất lực đẩy của xe, làm tăng nguy cơ va chạm.

May mắn rằng Mercedes đã kịp nhận thức được vấn đề nên không có vụ tai nạn hay thương tích nào được báo cáo do lỗi này. Tuy vậy, nhà sản xuất không loại trừ các rủi ro an toàn nên đã đưa ra lệnh triệu hồi các mẫu xe GLC 350e. Cụ thể, Mercedes sẽ triệu hồi 1.168 chiếc chiếc GLC 350e được sản xuất từ ngày 20/5/2019 - 27/5/2020.

Để giải quyết vấn đề này, các đại lý của Mercedes-Benz sẽ thay thế dây điện trên những chiếc xe bị ảnh hưởng. Dây điện đã được làm mới và tuân thủ các thông số kỹ thuật sản xuất hiện tại. Chủ sở hữu của những chiếc xe GLC 350e 2020 sẽ được thông báo từ ngày 9/9/2022.

Quy trình sản xuất cho xe GLC 350e và E-Class cũng đã được nâng cấp từ tháng 5/2021, vì vậy, các mẫu xe mới sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này./.

Tác giả: CTV Thanh Tùng

Nguồn tin: vov.vn