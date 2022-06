Triệt xóa thành công tụ điểm mua bán ma túy liên huyện

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và Ngày Quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành rà soát, nắm tình hình trên địa bàn toàn huyện, qua đó đã xác định nhóm đối tượng Nguyễn Thành Đồng (sinh năm 1986), trú tại xóm 8, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cầm đầu, có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên huyện với thủ đoạn tinh vi, gian xảo và liều lĩnh. Ngay lập tức chuyên án được xác lập để đấu tranh, triệt phá tụ điểm này.

Toàn cảnh ngôi nhà của Nguyễn Thành Đồng thuê trọ

Đi sâu xác minh làm rõ, đối tượng Đồng mua ma túy của các đối tượng từ địa phương khác rồi cùng đồng bọn chia lẻ bán cho các đối tượng ở trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương và Hưng Nguyên. Với quyết tâm không để “Cái chết trắng” len lỏi vào địa bàn huyện Nam Đàn vốn bình yên với những người dân chất phát, thật thà. Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để tổ chức phối hợp thu thập tài liệu chứng cứ của Đồng và đồng bọn.

Cận cảnh hàng rào của ngôi nhà

Cổng được làm 02 lớp cửa sắt rất kiên cố

Sau nhiều ngày theo dõi, xác định Đồng thường bán ma túy cho các đối tượng nghiện ở các địa bàn lân cận với phương thức chuyển khoản hoặc các đối tượng nghiện ném tiền vào khu vực cổng nhà, sau khi kiểm tiền xong thì Đồng trực tiếp ném ma túy từ trong nhà ra ngoài cho các đối tượng nghiện, không giao hàng trực tiếp. Sau thời gian lực lượng Công an huyện đấu tranh chuyên án quyết liệt, đối tượng Nguyễn Thành Đồng nhận thấy ở nhà riêng của mình không thuận lợi nên đã chuyển địa điểm lên xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương thuê nhà của anh Nguyễn Phan Đức (sinh năm 1989), trú tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, là địa điểm giáp ranh giữa xã Nam Thái, huyện Nam Đàn và xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương để tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ngôi nhà mà Đồng thuê nằm sát Quốc lộ 46, được xây tường bao chắc chắn, với tường rào cao 03m, phía trên được gắn nhiều mưởng chai và trên cùng là 02 lớp dây thép gai, cổng được làm 02 lớp cửa bằng thép. Đây là điểm lý tưởng để Đồng hoạt động mua bán ma túy, tạo nên điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, lực lượng đấu tranh chuyên án rất khó tiếp cận để theo dõi hoạt động của Đồng cũng như bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thành Đồng và tang vật tại cơ quan điều tra

Nắm chắc phương thức hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án đã tính toán kỹ lưỡng các phương án, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Đồng vừa mua ma túy về để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn nên quyết định phá án. Ngày 06/6/2022, Ban chuyên án đã tiến hành bắt 02 đối tượng Nguyễn Anh Quý (sinh năm 2003), trú tại xóm Đại Thượng, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn và Nguyễn Thành Đồng (sinh năm 1986), trú tại xóm 8, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Đồng tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói đựng ma túy đá có khối lượng 4,9gam, 02 cóng sử dụng ma túy, 01 thẻ ATM và số tiền 900.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thành Đồng khai nhận: Số ma túy này được Đồng mua từ huyện Thanh Chương về và chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương và Hưng Nguyên.

Chiến công nói trên là sự quyết tâm của lực lượng Công an huyện Nam Đàn trong phòng chống ma túy, là thành tích có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và Ngày Quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy. Qua đó đã triệt xóa điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn giáp ranh 02 huyện Nam Đàn - Thanh Chương, đồng thời củng cố thêm niềm tin của quần chúng Nhân dân với lực lượng Công an.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mạnh Cường

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn