Triệt xóa 2 đường dây ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương triệt xóa thành công 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An, bắt giữ 4 đối tượng