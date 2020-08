Triệt phá sới bạc lớn gần biên giới, bắt tại trận hơn 150 con bạc

Sới bạc bị Công an tỉnh An Giang và Bộ Công an bắt có 150 người liên quan - Ảnh: CA cung cấp

Tối 2-8, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết lực lượng Công an An Giang và Bộ Công an vừa triệt phá một sới bạc lớn ở khu vực biên giới.

Trước đó, khoảng 11h ngày 2-8, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Khi lực lượng công an ập vào sòng bạc thì hàng trăm con bạc bỏ chạy tán loạn, nhưng đã bị các mũi trinh sát bắt.

Tại hiện trường, trên 150 người liên quan đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường trên 500 triệu đồng (gồm tiền trên chiếu bạc, trong người các con bạc và tại nhà nghi phạm cầm đầu sới bạc), 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bài 52 lá, trên 40 cặp cựa gà, 5 xe hơi, 71 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác.

Toàn cảnh hàng trăm con bạc bị lực lượng công an bao vây bắt giữ tại hiện trường - Video: A.N

Qua điều tra ban đầu, sới bạc này do Nguyễn Ngọc Thuận (thường gọi Út "gà"), 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, đứng ra tổ chức. Đây là một sới bạc lớn, sử dụng lực lượng canh đường nhiều lớp nhằm đối phó với công an.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thuận được cho là chủ sới bạc 'khủng' này - Ảnh: CA cung cấp

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ