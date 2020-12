Triệt phá đường dây mua bán pháo nổ lớn ở Quỳnh Lưu, thu hơn 200kg pháo

Lực lượng công an khám xét nhà ở của các đối tượng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm nhất là công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tập trung triển khai quyết liệt sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với tôi phạm và vi phạm pháp luật vi phạm về pháo nổ. Qua công tác nắm tình hình phát hiện đường dây buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ chuyên cung cấp cho địa bàn các xã tuyến Bãi Dọc, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực điều tra, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Đào Thị Hương (Sn 1975, trú thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu). Lực lượng Công an thu giữ 155 kg pháo nổ.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, tối ngày 6/12, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ thêm 3 đối tượng Bùi Thị Quỳnh (SN 1991); Bùi Thị Thanh (SN 1977, cùng trú thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Ngọc Triển (SN 1950, trú tại xóm Minh Sơn, xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Tại nhà riêng của 2 đối tượng cơ quan Công an thu giữ thêm 104 kg pháo nổ. Tổng số pháo thu được là 259 kg.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất các thủ tục để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An