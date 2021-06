Triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ 8 đối tượng

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan công an.

Vào khoảng 18h, ngày 23/6, tại km 45 + 100 quốc lộ 1A thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra xe tải BKS 12C-110.50 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Qua đó, đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1988, trú tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, một kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác.

Số ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được 7 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa tại cơ quan công an.

Thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhóm đối tượng: Hoàng Trung Hiếu (SN 1988), Nguyễn Thị Mỵ (Sinh năm (SN) 1988) trú tại tỉnh Lạng Sơn. Cùng Phạm Minh Hoàng (SN 1990), Nguyễn Kiên Trung (SN 1978), Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1983), Trương Tuấn Anh (SN 1972) và Đỗ Thùy Chi (SN 1981) trú tại thành phố Hà Nội. Qua đó, thu giữ thêm 8.050 viên ma túy tổng hợp và trên 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 500 triệu đồng và nhiều vật dụng, tài sản liên quan.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí