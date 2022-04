Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai

Khám xét nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ 3 cây phóng lợn dùng làm hung khí tấn công nạn nhân khi cướp cùng xe mô tô và một số loại tang vật khác có liên quan.

Lần theo dấu vết

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhơn Trạch, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cuối tháng 3-2022, các trinh sát của đơn vị phát hiện dấu hiệu về một băng cướp đang hoạt động trên địa bàn. Không thể để cho băng nhóm này có thêm thời gian gây hại cho người dân, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các trinh sát lập tức phối hợp với công an các xã tiến hành sàng lọc, rà soát để tìm ra đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, phối hợp với đồn công an các khu công nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các trục đường vắng, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng nếu chúng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Lấy lời khai đối tượng Danh Nhật Trường.

Hơn một tuần liên tục quần thảo ngày đêm trên nhiều cung đường, phân loại hàng trăm đối tượng hình sự, gọi hỏi đối với hàng chục đối tượng từng có tiền án, tiền sự khác mà vẫn chưa lần ra bóng dáng của băng cướp khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa. Đang trong lúc dầu sôi, lửa bỏng, trinh sát nhận tin trình báo của anh Lìn Gia Bảo (sinh năm 2002, ở tỉnh Thái Nguyên, hiện làm công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch) về việc nhóm của anh bị một băng nhóm dùng hung khí tấn công rồi cướp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng ngày 12-3, anh Bảo cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương (cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) sau khi tan ca đã rủ nhau đi ăn tối ở một quán ăn gần nơi làm việc. Ăn uống xong, các anh tiếp tục ra một bãi đất trống phía sau Công ty M.S. Vina thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ngồi hóng gió thì bị 3 đối tượng chạy xe mô tô đến gần. Tưởng là các cô gái cũng đi hóng gió như mình (vì cả bọn ăn mặc giả gái), anh Bảo cùng các bạn không đề phòng gì cả, chỉ đến khi đám thanh niên tiến lại gần vừa gằn giọng quát nạt, vừa rút dao nhắm thẳng hướng các anh chém xuống thì tất cả mới hốt hoảng bỏ chạy. Đến khi đám thanh niên hung hãn này bỏ đi, anh Bảo cùng các bạn quay lại thì phát hiện mất 1 điện thoại, 1 ví da bên trong có 1 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM.

Sau khi nghe anh Bảo mô tả hình dáng, giọng nói, cách ăn mặc giả gái của nhóm đối tượng, các trinh sát lập tức tỏa đi các hướng tiếp tục truy xét và chỉ sau 2 ngày thì phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang tá túc tại một khu phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền. Qua xác minh, các đối tượng gồm: Danh Nhật Trường (sinh năm 2002, tại tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Phước (sinh năm 2003, ngụ xã Phước Thiền), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2003, tại tỉnh An Giang) và Lê Thanh Dễ (sinh năm 2004, tại tỉnh Sóc Trăng), tất cả đang tạm trú tại xã Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Đặc biệt, các đối tượng này tuy không có công ăn việc làm nhưng lại rủng rỉnh tiền tiêu xài, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và hít ma túy, gây hấn với một số công nhân cùng thuê trọ trong khu vực nhưng vì thấy đám này hung hãn nên tất cả chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ tìm nơi trọ mới mà không dám tố cáo với công an địa phương.

Áp giải các đối tượng về cơ quan Công an.

Âm thầm bám theo nhóm đối tượng, các trinh sát còn phát hiện, cứ sau một cuộc tụ tập ăn nhậu, hít ma túy vào ban ngày, đêm xuống, cả đám lại đóng giả gái, xách xe mô tô chạy lòng vòng khắp các cung đường vắng và luôn đảo mắt dò xét tất cả những người tham gia giao thông, những bãi đất trống mà đám thanh niên nam nữ hay rủ nhau ra hóng gió, đặc biệt là giờ tan tầm ở các khu công nghiệp. Sau khi đảo hàng chục cây số, qua hàng chục tuyến đường, cả bọn lại về phòng trọ tắt đèn đi ngủ và việc này cứ lặp đi lặp lại hằng đêm.

Phân tích từng thông tin thu thập được, trinh sát nhận thấy khả năng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản và khả năng bị theo dõi rất cao nên chúng luôn có sự đề phòng bằng cách giả bộ đảo trên đường để đánh lạc hướng Cơ quan công an nên các anh vẫn kiên trì đeo bám. Đến cuối tháng 3-2022, trong lúc đang trà trộn vào đám đông công nhân tan tầm ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để “ăn hàng” thì bị bảo vệ phát hiện và thông báo cho đồn công an gần đó nhưng khi trinh sát tiếp cận thì cả bọn lập tức lên xe rút khỏi hiện trường rồi tản ra nhiều hướng “nằm im thở khẽ”.

Đồng loạt phá án

Tổng hợp tất cả chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định chính xác nhóm này đã gây ra vụ cướp đối với nhóm của anh Bảo và có nhiều khả năng liên quan đến một số vụ cướp táo tợn khác trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an huyện Nhơn Trạch quyết định tấn công. Sáng ngày 15-4-2022, nhiều mũi trinh sát bất ngờ ập vào các khu nhà trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước khống chế các đối tượng đưa về trụ sở lấy lời khai. Khám xét nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ 3 cây dao phóng lợn dài trên 1m, nhiều quần áo, giày dép phụ nữ phù hợp với mô tả của anh Bảo khi bị cướp tài sản, một gói ma túy đá sử dụng dở dang và một số loại tang vật khác có liên quan.

Cơ quan Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Lúc đầu, khi mới được đưa về Cơ quan công an, các đối tượng đồng loạt cho rằng bản thân chỉ đi làm thuê làm mướn kiếm sống và do cùng nghiện ma túy đá nên thỉnh thoảng tụ tập sử dụng chung chứ chưa từng trộm cắp, cướp giật tài sản của ai. Đang trong lúc chối cãi thì chị Trương Thị Tuyết Mai (sinh năm 1988, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) biết băng cướp bị bắt nên lập tức đến Cơ quan công an trình báo vụ việc mình bị giật điện thoại di động và nhận diện đối tượng.

Theo trình báo của chị Mai, vào khuya ngày 10-1-2022, khi dừng xe bên lề đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng từ phía sau đi tới áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi nhảy lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Dưới ánh đèn chiếu sáng công cộng, chị Mai chỉ kịp phát hiện đối tượng người mảnh khảnh và ăn mặc giả trang phụ nữ, còn biển số xe thì không nhìn rõ. Khi quan sát các đối tượng, chị Mai khẳng định chính Danh Nhật Trường đã ra tay cướp giật điện thoại của chị vì khi ấy Trường mặc bộ đồ giả phụ nữ giống hệt như bộ mà hắn đang mặc.

Danh Nhật Trường, Lê Thanh Dễ và Nguyễn Ngọc Phước thường xuyên nhận nhiệm vụ ra tay cướp tài sản của người đi đường.

Trước tình huống xuất hiện bất ngờ của chị Mai cùng nhiều bằng chứng khác được các điều tra viên đưa ra, nhóm đối tượng đồng loạt cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Danh Nhật Trường, trước đây do cùng làm công nhân trong khu công nghiệp nên cả bọn quen biết nhau. Tuy nhiên, do cùng nghiện ma túy đá, lại thích ăn chơi, nhậu nhẹt nên cả bọn xin nghỉ việc, đi thuê phòng trọ ở chung. Những đồng tiền tích cóp trong thời gian làm công nhân chỉ đủ cho cả bọn ăn xài chưa đến chục ngày nên để có tiền hút hít ma túy, Trường đã rủ đi cướp và được tất cả đồng ý. Để không bị nạn nhân phản công mỗi khi thực hiện vụ cướp, Trường giao cho Nguyễn Ngọc Phước đặt mua 3 con dao phóng lợn rồi mang hàn nối với ống tuýp sắt dài khoảng 1m để làm hung khí, ngoài ra, Trường còn giao cho Đạt mua nhiều bộ quần áp phụ nữ để mặc mỗi khi đi cướp nhằm làm cho nạn nhân mất cảnh giác và cũng tránh sự chú ý của trinh sát hình sự.

Khi đi “ăn hàng”, nếu phát hiện có người đang nghe điện thoại hoặc đeo túi xách ở ba ga xe nhưng hớ hênh thì Trường chạy xe mô tô chở Phước tìm cách cản địa để Đạt và Dễ chạy xe phía sau lướt tới ra tay rồi tăng ga tẩu thoát. Trường hợp nạn nhân sử dụng xe phân khối lớn đuổi theo thì Trường, Phước giả bộ tạo va chạm giao thông để nạn nhân không thể bắt kịp. Trường hợp phát hiện thanh niên nam nữ tâm sự hoặc ngồi hóng gió trong các bãi đất trống thì giả bộ tạo một vụ cãi nhau, ngay sau đó Trường, Đạt, Phước rút dao phóng lợn rượt chém nạn nhân để Dễ lấy tài sản mang về phòng trọ cất giấu. Tất cả tài sản cướp được, chúng đem bán cho một đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp trên địa bàn lấy tiền mua ma túy và rượu, bia sử dụng chung.

Các đối tượng trong nhóm cướp cùng tang vật.

Từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị bắt, cả bọn đã thực hiện trót lọt trên 10 vụ cướp tài sản của người đi đường và của những nhóm thanh niên hóng mát ở các khu vực đất trống. Đặc biệt, tất cả các vụ cướp đều được Trường cùng đồng bọn thực hiện vào đêm khuya, là thời điểm công nhân tan tầm và những người buôn bán hay ra đường một mình. Hầu hết trong các vụ cướp, nạn nhân đền bị Trường và các đối tượng trong nhóm tấn công gây thương tích nhưng do đã thực hiện nhiều vụ nên Trường không nhớ chính xác thời điểm.

Theo khuyến cáo của Đại úy Nguyễn Tiến Hùng, mặc dù băng cướp táo tợn, hung hãn đã bị triệt phá, bình yên đã trở lại nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp bởi Nhơn Trạch là nơi tập trung đông người từ khắp nơi đổ về làm ăn buôn bán kéo theo các đối tượng tội phạm trà trộn lợi dụng gây án nên người dân nếu không có việc gì quan trọng thì nên giảm bớt ra đường vào đêm khuya. Người dân cũng không nên để túi xách một cách hớ hênh hoặc nghe điện thoại khi đang lưu thông trên đường, dễ tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm ra tay. Trường hợp không may bị cướp tài sản thì phải nhanh chóng đến Cơ quan công an gần nhất trình báo sự việc để có biện pháp xử lý.

Tác giả: Đức Cương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân